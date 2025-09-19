Klaipėdoje muitininkai sulaikė Baltarusijai skirto kačių kraiko krovinį

Kaip penktadienį pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė, paaiškėjo, kad šis krovinys – sankcionuota prekė, jos gabenimas į Baltarusiją draudžiamas.
Į Klaipėdos jūrų uostą krovinys atvyko iš Vokietijos, Hamburgo uosto, o toliau turėjo būti vežamas į Baltarusiją. Krovinio siuntėjas – Kinijos įmonė. Deklaranto atstovas muitinės pareigūnams pateikė dvi tranzito deklaracijas, kuriose prekės įvardytos kaip kačių kraikas.
Atlikus fizinį patikrinimą bei įvertinus pateiktus dokumentus, pareigūnams kilo įtarimų, kad prekės deklaruotos neteisingu Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodu. Muitinės laboratorijoje atlikti tyrimai patvirtino, kad deklaruotas kodas neatitiko tikrosios prekių klasifikacijos.
Pagal nustatytą naują KN kodą, sulaikytas kačių kraikas patenka į prekių, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą. Todėl jų gabenimas į Baltarusiją draudžiamas.
Už tarptautinių sankcijų pažeidimus numatyta atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. Asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims gali būti skiriamos administracinės baudos iki 6 tūkst. eurų su neteisėtai gabentų prekių konfiskavimu.
