Muitinė pranešė, kiek Lietuvos vilkikų įstrigę Baltarusijoje

„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako nežinantis, iš kur Muitinės departamentas paėmė tokį skaičių.
„Šiandien pasitikrinus tiek duomenis, tiek turimas vaizdines kameras, kurios yra Lietuvos teritorijoje ir apžvelgia mūsų padėtį keliuose, galime konstatuoti, kad iš tų („Linavos“ – BNS) pateiktų 488 (transporto priemonių – BNS), mūsų duomenimis, yra likusių tik 185“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė Muitinės departamento vadovo pavaduotoja Dovilė Kraulaidienė.
„Tai yra 91 vilkikas ir 49 priekabos, priklausančios „Linavai“, bei dar asociacijai nepriklausantys 28 vilkikai ir 17 priekabų. Taip pat yra nustatyta, kad keli vilkikai turi rusiškus registracijos numerius“, – pridūrė ji.
Pasak jos, dar anksčiau paprašius Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ pateikti įstrigusių vilkikų skaičių, buvo nurodyta apie 500.
Tuo metu asociacija viešai tikina, kad Baltarusijoje likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
„Linavos“ prezidentas: negaliu atsakyti, iš kur ištraukė tokius skaičius
Savo ruožtu „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas BNS sako, kad asociacijos pateiktas maždaug 500 transporto priemonių skaičius atspindi tik asociacijai priklausančias ir Minsko sulaikytas mašinas.
Paprašytas pakomentuoti Muitinės departamento deklaruojamą mažesnę skaičių E. Mikėnas atsakymo neturėjo: „Į šitą klausimą atsakyti negaliu, iš kur jie ištraukė tokius skaičius.“
Jo teigimu, asociacijos ir Muitinės duomenys gali skirtis dėl to, kad valdžios atstovai, priešingai nei „Linava“, galimai neskaičiuoja vežėjų asociacijoms nepriklausančių transporto priemonių: „Pagrindinis uždarytų vilkikų skaičius yra tų transporto priemonių, kurios nepriklauso jokioms asociacijoms.“
„Visoje Lietuvoje yra apie 7 tūkst. transporto įmonių (...) ir mes pateikiame bendrą visų įmonių (įstrigusių transporto priemonių skaičių – BNS). Turime tokius duomenis“, – sakė „Linavos“ prezidentas.
Pasak E. Mikėno, „Linavos“ suskaičiuotos maždaug 4 tūkst. lietuviškos registracijos mašinos priklauso Lietuvos transporto įmonėms.
Ragina pateikti sąžiningus skaičius
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas vežėjus ragina vesti teisingą dialogą ir pateikti „sąžiningus skaičius“, nes tai palengvintų vilkikų susigrąžinimą.
„Mes nesame nusiteikę prieš savo vežėjus, norime jiems padėti ir kad jų vilkikai grįžtų į Lietuvą. Tačiau tam, kad žinotumėme realią situaciją, pradžiai norėtume žinoti tikruosius skaičius. Ir tą tokį tikru ir atvirumu pagrįstą dialogą turėti, o ne bandymą manipuliuoti, bent jau tą rodo duomenys“, – teigė I. Dobrovolskas.
BNS rašė, kad Baltarusijos tarptautinių kelių vežėjų asociacijos skaičiavimais, šalyje šiuo metu laikoma apie 1,88 tūkst. Lietuvos vilkikų, tuo metu puspriekabių skaičius gali siekti 2,5–3 tūkst., skelbė „Linava“.
Tarptautinei vežėjų asociacijai (IRU) „Linavos“ prašymu praėjusią savaitę kreipusis į Baltarusijos valstybinį muitinės komitetą ir Baltarusijos transporto ir ryšių ministrą su raginimu paaiškinti vilkikų sulaikymo priežastis, pateikti jų skaičių nurodant registracijos duomenis ir buvimo vietą, kol kas atsakymo nėra.
„Linava“ trečiadienį Vilniuje rengia protesto akciją, kuria, anot asociacijos prezidento, vežėjai sieks atkreipti valdžios dėmesį į „stabiliai blogą“ situaciją dėl Baltarusijoje sulaikytų Lietuvos vilkikų ir puspriekabių bei ragins imtis konkrečių veiksmų.
Nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
