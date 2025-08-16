Keliuose – girti vairuotojai

Šeštadienio naktį, vos po 2 val., Kretingos pakraštyje, Padvariuose, 30-metis vyras nesuvaldė automobilio BMW, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į namo tvorą.
Avarijos priežastis – vairuotojo girtumas, jam nustatytas 1,85 prom.
Nelaimės metu nukentėjo kartu važiavusi 29 metų moteris. Ji buvo perduota medikams.
Vakare, kelios minutės po 21 val., Klaipėdos priemiestyje Rimkuose pareigūnai sustabdė automobilį „Dacia Duster“ ir nustatė, kad jį vairavęs 51-erių vyras buvo smarkiai apgirtęs, matuokliu jam nustatytas 2,49 prom. girtumas.
Dieną, apie 14.30 val. Dituvos kaime policijai įkliuvo automobilį „Mercedes Benz“ vairavęs tokio pat amžiaus neblaivus vyras, konstatuota, kad jo organizme buvo 2,41 prom. alkoholio.
Tądien apie 14 val. Dituvoje patikrą surengę pareigūnai sustabdė ir nuo nelaimės išgelbėjo dar vieną gerokai įkaušusią vairuotoją. Automobilį „Audi A1“ vairavo 51-erių moteris, alkoholio matuoklio rodmenys – 2,35 prom.
Policijos atstovai neužsimena, ar nors vienas šių pavojų sau bei aplinkiniams sukėlusių asmenų pabuvojo areštinėje.
Dar viena eismo nelaimė penktadienio popietę įvyko Palangoje, Liepojos plento ir Elijos gatvių sankryžoje. Čia susidūrė 25-erių vaikino vairuojamas BMW ir 56-erių vairuojamas automobilis „Renault“.
Policijos pranešime neužsimenama apie vairuotojų apsvaigimą. Galbūt nelaimę lėmė atidumo stoka. Eismo nelaimės metu nukentėjo 57 metų moteris, važiavusi automobiliu „Renault“.
Šio įvykio aplinkybės dar tikslinamos.
Naujausi komentarai