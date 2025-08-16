Girtų vairuotojų kiekis Kaune ir pakaunėje per Žolinę glumina, nors 2025-ųjų antirekordai nesumušti

Ir net penkiems šiems potencialiems žudikams prie vairo konstatuotas sunkus girtumas.
Tai bent laimikis
Anot Kauno policijos atstovės, pirminiais duomenimis, visi jie įkliuvo Kauno policijos bei Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnams ne reido metu.
Girčiausias iš minėtų asmenų buvo sulaikytas apie 16 val. Amaliuose – Abrikosų take prie automobilio „Volvo S80“ vairo ir įpūtė į pareigūnų alkoholio matuoklį 2,96 promiles.
Tačiau neblaivių vairuotojų sąrašas tądien Kaune bei pakaunėje buvo pradėtas kur kas anksčiau – apie 10 val., Kaišiadorių rajone, kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, nutvėrus automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotoją, gimusį 1973 m., kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,41 prom.
Po to jau visi įkliuvusieji panašiomis aplinkybėmis buvo apgirtę sunkiai. Ir 10.50 val. Kaune, Piliuonos gatvėje, automobilį „Opel Signum“ vairavęs 1984 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,90 prom. girtumas. Ir apie 13 val. Girionių kaime sulaikytas automobilio „Audi“ vairuotojas, gimęs 1984 m., įpūtęs 2,67 promiles. Ir apie 19.45 val. automobilį „Ford Galaxy“ Laumėnų kaime vairavęs vyras (gimęs. 1984 m.), įpūtęs – 2,71 prom.
Neapsieita ir be moterų
Atkreiptinas dėmesys, kad beveik visi minėti vairuotojai, užsidirbę baudžiamąsias bylas dėl automobilio vairavimo esant didesniam kaip 1,50 promilės girtumo, yra gimę tais pačiais metais.
Prie nedidelių išimčių galima priskirti ir naktį į šeštadienį – 2.08 val. Biruliškių kaime nutvertą neblaivų automobilio „Volkswagen“ vairuotoją, kuris gimęs 1979 m. Be to, nors pirmuoju bandymu jis į alkoholio matuoklį įpūtė 1,84 prom., kas dar yra vidutinis girtumo laipsnis, atsisakius tai pakartoti dar kartą, jo girtumas, remiantis įstatymais, konstatuotas kaip sunkus.
Belieka pasiguosti, kad minėtose apskričių policijos komisariato suvestinėse yra dar girtesnių vairuotojų. Daugiausiai– 3,72 prom. įpūtė Vilniaus rajone, Nemenčinėje, apie 16.45 val. sulaikytas automobilio „VW Passat“ vairuotojas, gimęs 1980 M. O Marijampolės apskrities policija praneša apie nutvertą neblaivių moterų ekipažą, kuris 7.40 val. Vilkaviškio rajono Augalų kaime apgadino kapinių tvorą bei ženklą ir, nuvažiavęs į griovį, apsivertė. „Opel Astra“ vairavusiai, pirminiais duomenimis, 1986 m. gimusiai moteriai nustatytas 2,75 prom girtumas. Be to, ji yra praradusi teisę vairuoti. O, kaip įtariama, šios moters keleivei, gimusiai 1995 m., – 3,48 prom. girtumas.
Tiksinti bomba Lapėse
Belieka guostis ir tuo, kad per Žolinę Kaune bei pakaunėje nebuvo sumušti šiųmečiai girtumo vairuojant automobilį rekordai. Kaip jau rašyta, jie buvo užfiksuoti per šventinį liepos 6-osios savaitgalį.
Liepos 5-ąją – apie 14.45 val. Lapių miestelyje automobilio „Hyundai“ 46-erių metų vairuotojui buvo konstatuotas 4,65 prom. girtumas. Jis buvo demaskuotas po to, kai atvyko tokios būklės į parduotuvę nusipirkti dar alkoholio. Ir įpūtė į jo matuoklį minėtus šiųmečio antirekordo skaičius antruoju bandymu. Pirmuoju jis buvo įpūtęs 4,37 promiles.
Policijos pareigūnai, gavę tada pranešimą, kad potencialus žudikas už vairo ką tik pasipildė savo atsargas iš šio įvykio liudytojų, atskubėję į Lapes, rado nurodytą „Hyundai“ jau stovintį prie vieno šio miestelio namo. Jame rastas ir mirtinai girtas šiuo automobiliu po Lapes važinėjęs asmuo. Jam buvo įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti apklausai į policiją. Tačiau šiųmečio antirekordininko „Hyundai“ jau tą pačią šeštadienio popietę buvo sulaikytas policijos kaip nusikaltimo įrankis pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl transporto priemonės vairavimo esant girtesniam kaip 1,5 promilės alkoholio.
Netrūksta užtarėjų
Baudžiamasis kodeksas už transporto priemonės vairavimą esant tokios būklės, kaip ir už vengimą pasitikrinti blaivumą esant neblaivumo požymiams bei alkoholio vartojimą po eismo įvykio, nustatant minėtas promiles, iki jo aplinkybių nustatymo numato baudą nuo 3500 iki 140 tūkst. eurų arba areštą nuo 15 iki 90 parų, arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.
Tačiau gana dažnai šį nesunkiems priskiriamą nusikaltimą padariusiems asmenims, net įpūtusiems į alkoholio matuoklį siaubingas promiles, yra taikomas ir atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Tokia buvo ir ikiteisminio tyrimo dėl antro šiųmečio antirekordo, pasiekto jau minėtą liepos savaitgalį ir pagal įpūstas promiles tebesančio antroje vietoje, baigtis.
Jį pasiekė liepos 6-osios vidurdienį kitoje pakaunės vietoje – Piliuonoje demaskuota automobilio „Škoda“ vairuotoja, pirmuoju bandymu įpūtusi į alkoholio matuoklį 4,21 promiles, antruoju – 4,36, kas taip pat bylojo, kad alkoholis buvo vartotas ne per seniausiai.
Už pusamžę pažeidėją laidavo mama
Minėtą automobilio „Škoda“ policijos pareigūnai demaskavo, kai patruliuodami pastebėjo įtartinai manevruojantį jos automobilį. Šį sustabdžius, prie jo vairo sėdėjusi 45-erių moteris, nuo kurios sklido alkoholio tvaikas, ne tik nerišliai kalbėjo, bet ir įpūtė į alkoholio matuoklį jau minėtus skandalingus skaičius.
Kauno apylinkės teismas ne per seniausiai patvirtino dėl šio įvykio pradėtam ikiteisminiam tyrimui vadovavusios prokurorės nutarimą atleisti automobilio „Škoda“ vairuotoją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal mamos laidavimą vieneriems metams ir be užstato. Tačiau, jeigu per tą laiką ji padarys naują nusikaltimą, tai jau turėtų būti baudžiama ir už jį, ir už tai, dėl ko buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės.
Be to, šiai antirekordininkei uždrausta vairuoti transporto priemones dvejiems metams bei konfiskuota „Škoda“, su kuria buvo padarytas nusikaltimas.
Kol kas trečią vietą šiųmečių Kauno bei pakaunės antirekordininkų sąraše užima automobilio „Volkswagen“ vairuotojas, kuriam liepos 13-ąją, apie 15 val., buvo nustatytas 4,31 prom. girtumas. Būdamas tokios būklės, šis 51-erių metų asmuo Bivylių gatvėje, esančioje Šilainių seniūnijoje, kliudė stovintį automobilį „Toyota“ ir taip pat užsidirbo ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonės vairavimo esant sunkaus girtumo laipsnyje.
Neįveiktas dar ir 2024-ųjų antirekordas
Belieka priminti, kad pernykštis antirekordas vairuojant automobilį Kaune buvo 5 promilės. Su jomis birželio 21-ąją – 23.25 val. Nuokalnės gatvėje, esančioje Kauno klinikų rajone, įkliuvo automobilio BMW 37-erių metų vairuotojas. Jis įpūtė tada į alkoholio matuoklį minėtus neįtikėtinus skaičius abiem bandymais.
Pernykštis antirekordininkas taip pat buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, kadangi lig tol buvo krištolinės biografijos ir nuoširdžiai pripažino kaltę bei labai gailėjosi dėl tokio savo poelgio. Jis teisinosi nesusitvarkęs su užgriuvusiomis asmeninio gyvenimo problemomis. Laimė, kad policija tada jį sulaikė ne per toliausiai namų.
Tačiau iš šio vairuotojo taip pat pusantrų metų buvo atimta teisė vairuoti automobilį bei konfiskuotas jo BMW.
Potencialus žudikas su krištoline biografija
Nepakartotas dar šiemet ir antras pagal įpūstas promiles praėjusių metų antirekordas Kaune, pasiektas automobilį „Mercedes-Benz“ vairavusio Kauno rajono gyventojo.
„Tiksinčia bomba“ virtęs jo automobilis pernai rugsėjo pabaigoje buvo pastebėtas Raudondvario plento pabaigoje – jau už „Regitros“ ir važiuojantis gilyn į Kauną. Apie tai tą antradienio vakarą – apie 21.50 val. pranešė pilietiškas praeivis. Jis įtarė ne tik promiles vairuotojo kraujyje, bet ir konstatavo, kad jis akivaizdžiai viršija mieste leistiną greitį.
Sustabdžius nurodytą „Mercedes-Benz“ vairavusį 39-erių metų Kauno rajono gyventoją, šis įpūtė į alkoholio matuoklį 4,69 prom. Pirmuoju bandymu buvo visos penkios.
Ir šio grubaus Kelių eismo taisyklių pažeidėjo biografija buvo švari. Tačiau konstatuota, kad jo automobilio dokumentai ir valstybiniai numeriai – užsienietiški. Vėliau pasitvirtino, kad tai ir buvo atsakymas, kodėl jis nėra anksčiau įkliuvęs Lietuvos policijai.
Sulaikytasis neneigė ir, kad konstatuotas beveik mirtinas, jeigu tai būtų vienos užstalės pasekmė, jo girtumas yra daugiadienių išgertuvių pasekmė. Tačiau teisinosi panašiai, kaip ir daugelis kitų šios rūšies pažeidėjų – artimųjų ligomis, įtakojančiomis ieškoti nusiraminimo alkoholyje.
Teismas iš šio asmens taip pat atėmė teisę vairuoti bei konfiskavo jo „Mercedes-Benz“ kaip padaryto nusikaltimo įrankį. Ir šis antirekordininkas teismo sprendimo neskundė.
