Gatvėse – nuo alkoholio ir narkotikų apsvaigę vairuotojai

Kaip praneša uostamiesčio policija, gruodžio 26 d. apie 8.15 val. Klaipėdoje, Minijos gatvėje, sustabdžius automobilį BMW, kurį vairavo 1990 m. gimęs vyras, automobilio bagažinėje buvusioje kuprinėje ir pas vairuotoją rasti septyni plastikiniai maišeliai su kristaline, baltos spalvos, galimai narkotine medžiaga. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę, pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Dar vienas panašus atvejis fiksuotas tą pačią dieną apie 3.55 val. Skuodo rajone, Miesto Kalniškių kaime. Pas sustabdyto BMW keleivį, gimusį 1999 m., rastas plastikinis maišelis, kuriame buvo folijos lankstinukas su baltos spalvos, biria, galimai narkotine medžiaga. Dėl šio įvykio taip pat pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Gruodžio 26 d. apie 13.55 val. Plungėje, J. Tumo-Vaižganto gatvėje, pareigūnai sustabdė automobilį „Opel Vectra“, kuriame buvo 1980 m. gimęs vairuotojas ir 1989 m. gimęs keleivis. Automobilio salone rastas folijos lankstinukas su žalsvos spalvos, specifinio kvapo, augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga. Tą pačią dieną apie 14.35 val. Rietavo savivaldybėje, Gedikėnų kaime, sustabdytame automobilyje „Ford Galaxy“, kurį vairavo 1989 m. gimęs vyras, rastas folijos lankstinukas su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Vėliau, gruodžio 26 d. apie 20.10 val., Klaipėdoje, Jūratės gatvėje, viešoje vietoje pas 1986 m. gimusį vyrą rastas maišelis, kuriame buvo galimai narkotinio augalo sėklų. Dėl šio įvykio taip pat pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Be to, pareigūnai Klaipėdoje fiksavo ir neblaivių vairuotojų pažeidimus. Gruodžio 27 d. apie 00.45 val. Naujosios uosto gatvės ir Danės gatvės sankryžoje sustabdžius automobilį „Mercedes-Benz“, 1991 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 2,18 prom. neblaivumas – vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Gruodžio 26 d. apie 1.45 val. Naujojo uosto gatvės ir Naujojo sodo gatvės sankryžoje sustabdžius BMW, 2003 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 1,55 prom. neblaivumas. Dar vienas atvejis registruotas tą pačią dieną apie 7.40 val. Kretingos gatvėje, kur sustabdžius „MG ZS Hybrid“, 1987 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 1,91 prom. neblaivumas.
