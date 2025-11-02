Nepaisant įspėjimų, keliuose – girti vairuotojai

Įžūliausiu galima vadinti 32 metų vyrą, kuris šeštadienį, 15.10 val., prie Lėbartų kapinių atvažiavo visiškai girtas. Kai pareigūnai sustabdė jo vairuojamą automobilį „Nissan“ ir paprašė papūsti į alkoholio matuoklį, prietaisas parodė 2,40 prom.
Toliau važiuoti vyrui neleista, jis buvo sulaikytas ir išgabentas į areštinę.
Dar vienas girtas vairuotojas sukėlė eismo įvykį vairuodamas elektrinį triratį. 74-erių vyras po 18 val. Gargžduose, Turgaus gatvės vieno namo kieme triračiu atsitrenkė į stovėjusį automobilį BMW. Policininkai, iškviesti fiksuoti šio eismo įvykio, nustatė, kad vyras buvo girtas, matuoklis parodė 1,90 prom.
Ryte, apie 9.40 val., Šilutės plente sustabdyto automobilio „Audi“ vairavęs 20-metis vaikinas įpūtė į matuoklį 1,18 prom.
Prieš 11 val. Minijos gatvėje 46-erių vyro, vairavusio „Toyota“ markės automobilį, girtumas siekė 1,31 prom.
Kiti tą rytą patikrinti vairuotojai, ko gero, vartojo alkoholį išvakarėse, nes matuoklis parodė kiek daugiau nei 0,4 prom.
Vien per lapkričio 1-ąją Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai patikrino 3453 transporto priemonių vairuotojų blaivumą. Devyni jų buvo neblaivūs, 10 vairuotojų buvo gėrę alkoholio, bet jo koncentracija neviršijo lestinos normos.
Dar 10 patikrintų vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.
Patikrų metu nubausti ir kitų Kelių eismo taisyklių pažeidėjai, nuobaudų sulaukė 31 asmuo.
Klaipėdos rajono kelyje Klaipėda–Liepoja, automobilis „Mercedes Benz“ lėkė 165 km/h greičiu, nors toje vietoje leistinas greitis – 90 km/h. Paaiškėjo, kad 20-metis vaikinas, vairavęs šią mašiną, yra praradęs vairuotojo pažymėjimą.
Tądien užfiksuota, kad 14 vairuotojų leistiną greitį viršijo iki 50 km/val., dar trys – nesegėjo saugos diržų, du – nepraleido pėsčiųjų, vienas – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai