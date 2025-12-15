Vaitkus: būtina baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukciją

Kaip buvo rašoma anksčiau, Jakų žiedinėje sankryžoje kelininkai perbraižė eismo juostas skiriančias linijas. Be to, atsirado juostas skiriantys borteliai. Panašu, kad šioje žiedinėje sankryžoje spūstys gali tapti kasdienybe. Savo nuomonę apie šįryt įvykusį eismo paralyžiavimą išsakė A. Vaitkus.
„Šįryt kelioms valandoms Jakų žiede buvo paralyžiuotas eismas ir tai ne pirmas kartas per pastarąsias kelias savaites. Rytinis paralyžius Jakų žiede apgailėtinai atrodo nuolatinių kalbų apie pasiruošimą dienai X bei karinio mobilumo svarbą kontekste.
Ne kartą kreipiausi raštu į šalies valdžią, kiekviename susitikime raginu pagaliau imtis spręsti klausimą iš esmės – BŪTINA baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedo rekonstrukciją, BŪTINA rekonstruoti kelią Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, BŪTINA nutiesti pietinį aplinkkelį. Pietinio aplinkkelio perspektyva – nutiesti ne anksčiau nei 2030, visiškai netenkina. Juolab, kad yra įvairių projektinių galimybių, kurias įgyvendinus aplinkkelis atsirastų ilgai nedelsiant.
Apie kokį karinį mobilumą mes galime kalbėti, jei piko metu paralyžiuojamas eismas? Kaip būtų užtikrintas judėjimas, jei kiltų rimta grėsmė? Turbūt visi ir sulauktume dienos X stovėdami spūstyje ties Jakų žiedu. Ši visiškai valstybiniu mastu nesprendžiama situacija, apgailėtina!
Šis transporto mazgas – nacionalinės svarbos. Čia kasdien juda tūkstančiai gyventojų, uosto ir LEZ‘o kroviniai, o prireikus – ir karinė technika. Klaipėda yra NATO logistikos grandinės pradžia. Jei pagrindinė išvažiavimo jungtis stringa, apie karinį mobilumą kalbėti net neverta! Dabar, deja, fiksuojame ne sklandų judėjimą, o nuolatines spūstis, prarastą laiką ir realias saugumo rizikas. Infrastruktūra turi būti pasiruošusi iššūkiams, o ne reaguoti tada, kai jau per vėlu.
Jakų žiedo projektas nėra vietinės reikšmės klausimas, kurį turėtų spręsti miestas su rajonu. Delsti nebegalime. Reikalingi aiškūs sprendimai nacionaliniu mastu, politinė valia ir realus finansavimas“, – rašė A. Vaitkus.
