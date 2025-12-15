 Vaitkus: būtina baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukciją

Vaitkus: būtina baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukciją

2025-12-15 17:47 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienio rytą Jakų žiedinę sankryžą sukausčiusios automobilių spūstys privertė pasisakyti ir Klaipėdos miesto merą Arvydą Vaitkų.

Vaitkus: būtina baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukciją
Vaitkus: būtina baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukciją / A. Vaitkaus feisbuko ir Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip buvo rašoma anksčiau, Jakų žiedinėje sankryžoje kelininkai perbraižė eismo juostas skiriančias linijas. Be to, atsirado juostas skiriantys borteliai. Panašu, kad šioje žiedinėje sankryžoje spūstys gali tapti kasdienybe. Savo nuomonę apie šįryt įvykusį eismo paralyžiavimą išsakė A. Vaitkus.

„Šįryt kelioms valandoms Jakų žiede buvo paralyžiuotas eismas ir tai ne pirmas kartas per pastarąsias kelias savaites. Rytinis paralyžius Jakų žiede apgailėtinai atrodo nuolatinių kalbų apie pasiruošimą dienai X bei karinio mobilumo svarbą kontekste.

Ne kartą kreipiausi raštu į šalies valdžią, kiekviename susitikime raginu pagaliau imtis spręsti klausimą iš esmės – BŪTINA baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedo rekonstrukciją, BŪTINA rekonstruoti kelią Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, BŪTINA nutiesti pietinį aplinkkelį. Pietinio aplinkkelio perspektyva – nutiesti ne anksčiau nei 2030, visiškai netenkina. Juolab, kad yra įvairių projektinių galimybių, kurias įgyvendinus aplinkkelis atsirastų ilgai nedelsiant.

Apie kokį karinį mobilumą mes galime kalbėti, jei piko metu paralyžiuojamas eismas? Kaip būtų užtikrintas judėjimas, jei kiltų rimta grėsmė? Turbūt visi ir sulauktume dienos X stovėdami spūstyje ties Jakų žiedu. Ši visiškai valstybiniu mastu nesprendžiama situacija, apgailėtina!

A. Vaitkaus feisbuko nuotr.

Šis transporto mazgas – nacionalinės svarbos. Čia kasdien juda tūkstančiai gyventojų, uosto ir LEZ‘o kroviniai, o prireikus – ir karinė technika. Klaipėda yra NATO logistikos grandinės pradžia. Jei pagrindinė išvažiavimo jungtis stringa, apie karinį mobilumą kalbėti net neverta! Dabar, deja, fiksuojame ne sklandų judėjimą, o nuolatines spūstis, prarastą laiką ir realias saugumo rizikas. Infrastruktūra turi būti pasiruošusi iššūkiams, o ne reaguoti tada, kai jau per vėlu.

Jakų žiedo projektas nėra vietinės reikšmės klausimas, kurį turėtų spręsti miestas su rajonu. Delsti nebegalime. Reikalingi aiškūs sprendimai nacionaliniu mastu, politinė valia ir realus finansavimas“, – rašė A. Vaitkus.

Šiame straipsnyje:
arvydas vaitkus
Jakų žiedinė sankryža
spūstys Klaipėdoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų