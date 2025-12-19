 Ledo arena Klaipėdoje žengia į įgyvendinimo etapą

2025-12-19 10:35 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba vakar, gruodžio 18 d., priėmė sprendimą iš asociacijos „Hockey Lietuva“ neatlygintinai perimti Ledo arenos projektą. Šis ilgai lauktas sprendimas atveria kelią tolimesniam projekto įgyvendinimui.

Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus socialinėje erdvėje pasidalijo, kad projektas jau parengtas, gautas statybos leidimas, o Paryžiaus Komunos gatvėje parengiamieji darbai – jau vyksta.

„Kitaip tariant – projektas perėjo iš planavimo į įgyvendinimo stadiją. Ledo ritulio bendruomenė šio projekto laukė net devynerius metus!“ – džiaugėsi meras.

Šiuolaikiška ledo sporto infrastruktūra mieste – svarbi. Šis projektas aktualus ne tik ledo ritulio bendruomenei, bet ir klaipėdiečiams – vaikams, jaunimui, sporto klubams.

Tokia ledo arena Lietuvoje – pirmoji

Meras pabrėžė, kad tokia ledo arena Lietuvoje – išskirtinė.

„Čia vyks ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo treniruotės bei varžybos. Nors darbų dar laukia nemažai, tikiu, kad tai rimtas postūmis į priekį, jog ledo sporto bendruomenė ir visi klaipėdiečiai pagaliau turėtų tai, ko seniai nusipelnė“, – pranešė A. Vaitkus.

A. Vaitkaus feisbuko nuotr.
