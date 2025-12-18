Vairuotojai ir vėl įstrigę Jakų žiedinėje sankryžoje

Kaip buvo rašoma anksčiau, šis eismo paralyžius gali tapti norma.
Po pirmadienio rytą šią žiedinę sankryžą užkimšusių spūsčių pasisakė ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jis pabrėžė, kad baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukciją – būtina.
„Jakų žiedinės sankryžos projektas nėra vietinės reikšmės klausimas, kurį turėtų spręsti miestas su rajonu. Delsti nebegalime. Reikalingi aiškūs sprendimai nacionaliniu mastu, politinė valia ir realus finansavimas“, – įraše teigė meras.
Socialinėje erdvėje vairuotojai skundžiasi, kad ir vėl tenka ilgai laukti kamšatyje. Viena vairuotoja po įrašu pakomentavo, kad laukia jau valandą. Kita moteris teigė, kad važiavo pro Rimkus, ten intensyvaus eismo nebuvo.
