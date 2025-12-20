Gyventojai valdžiai – Jakų žiedinė sankryža yra visiškai paralyžiuota

Raštą įmonei „Via Lietuva“, Klaipėdos rajono merui Broniui Markauskui, Klaipėdos merui Arvydui Vaitkui, pajūryje rinktiems Seimo nariams išsiuntė Slengių ir Jakų bendruomenės.
„Kreipiamės dėl kritinės ir kasdien blogėjančios eismo situacijos Jakų žiedinėje sankryžoje, kuri susidarė dėl eismo organizavimo sprendimų“, – rašoma kreipimesi.
Gyventojai akcentavo, kad žiede eismas vykdavo trimis eismo juostomis.
„Situacija pablogėjo, kai buvo išpieštos horizontaliojo ženklinimo linijos, buvo įrengti plastikiniai borteliai. Dėl to faktiškai dar labiau apribotas eismas ir manevravimas“, – piktinamasi kreipimesi.
Kelininkai eismo juostų ženklinimą įrengė savaitės pradžioje, čia sumontuoti borteliai su atšvaitais.
Jau pirmadienį eismas Jakuose visiškai sutriko. Spūstyse strigo tūkstančiai automobilių.
Žmonės pirmadienį liudijo, kad 15 kilometrų atstumą į darbo vietą jie įveikė per pusantros valandos. O savaitės pabaigoje viešai kai kurie piliečiai pasakojo, kad kelionei į Klaipėdą sugaišo net dvi valandas.
Po kelininkų įrengtų plastikinių bortelių Jakų žiedinėje sankryžoje ir eismo juostų atnaujinimo, Klaipėdos rajono gyventojai, savaitę kankinęsi automobilių spūstyse, viešai kreipėsi į valdžią ir įmonę „Via Lietuva“.
„Pažymime, kad susidariusi situacija tiesiogiai kenkia vietos gyventojams, dirbantiesiems, verslui ir tranzitiniam eismui“, – rašoma Jakų ir Slengių bendruomenių kreipimesi. Gyventojai prašė nedelsiant įvertinti eismo organizavimą Jakų žiedinėje sankryžoje.
Vietiniai reikalavo koreguoti horizontalųjį ženklinimą, įvertinti fizinius eismo ribojimus eismo juostose.
„Prašome pateikti konkrečius sprendimus, kaip bus atkurtas arba kompensuotas prarastas eismo pralaidumas. Tikimės skubaus, aiškaus ir argumentuoto atsakymo, taip pat realų veiksmų, o ne formalaus situacijos konstatavimo“, – taip savo raštą valdžiai užbaigė Jakų bendruomenės centro pirmininkas Kęstutis Dvarionas ir Slengių bendruomenės pirmininkas Dalius Židonis.
„Slengių bendruomenė palaiko Jakų bendruomenės centro iniciatyvą dėl kreipimosi į valdžios atstovus eismo situacijai gerinti Jakų žiede. Nors įrengti borteliai sudrausmino nesaugiai manevruojančius vairuotojus, dabartiniai eismo ribojimai tapo nuolatinių spūsčių priežastimi. Siekiant užtikrinti sklandų judėjimą, būtina kompetentingos komisijos analizė ir pasiūlymai, kaip optimizuoti esamą situaciją“, – poziciją socialiniame tinkle išsakė D. Židonis.
Klaipėdos miesto meras A. Vaitkus operatyviai reagavo į situaciją Jakų žiedinėje sankryžoje.
„Kelioms valandoms Jakų žiede buvo paralyžiuotas eismas ir tai ne pirmas kartas per pastarąsias kelias savaites. Rytinis paralyžius Jakų žiede apgailėtinai atrodo nuolatinių kalbų apie pasiruošimą dienai „X“ bei karinio mobilumo svarbą kontekste. Ne kartą kreipiausi raštu į šalies valdžią, kiekviename susitikime raginu pagaliau imtis spręsti klausimą iš esmės. Būtina baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedo rekonstrukciją, būtina rekonstruoti kelią Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, būtina nutiesti pietinį aplinkkelį“, – viešai pareiškė A. Vaitkus.
Pasak uostamiesčio mero, pietinio aplinkkelio perspektyva – nutiesti jį ne anksčiau nei 2030 metais, visiškai netenkina.
„Yra įvairių projektinių galimybių, kurias įgyvendinus aplinkkelis atsirastų ilgai nedelsiant. Apie kokį karinį mobilumą mes galime kalbėti, jei piko metu paralyžiuojamas eismas? Kaip būtų užtikrintas judėjimas, jei kiltų rimta grėsmė? Turbūt visi ir sulauktume dienos „X“ stovėdami spūstyje ties Jakų žiedu. Ši, visiškai valstybiniu mastu nesprendžiama situacija, apgailėtina“, – rašė A. Vaitkus.
Pasak A. Vaitkaus, Jakų estakada – transporto mazgas, kuris yra nacionalinės svarbos.
„Čia kasdien juda tūkstančiai gyventojų, uosto ir LEZ‘o kroviniai, o prireikus – ir karinė technika. Klaipėda yra NATO logistikos grandinės pradžia. Jei pagrindinė išvažiavimo jungtis stringa, apie karinį mobilumą kalbėti net neverta. Dabar, deja, fiksuojame ne sklandų judėjimą, o nuolatines spūstis, prarastą laiką ir realias saugumo rizikas. Infrastruktūra turi būti pasiruošusi iššūkiams, o ne reaguoti tada, kai jau per vėlu“, – nuomonę išsakė A. Vaitkus.
