Gyventojams – naujos sukčių pinklės: tinklalapis bando išvilioti asmens duomenis

„Venipak: Jūsų siuntinys buvo sulaikytas dėl neteisingo pašto kodo. Kad nebūtų grąžintas ar išmestas, patvirtinkite savo adresą per 24 valandas“, – taip skambėjo žinutė.
Pranešime buvo pridėta nuoroda, kurią paspaudus ar nukopijavus į naršyklę reikėtų patvirtinti savo duomenis.
Mergina prisipažino, kad iškart sukluso, nes tekstas atrodė įtartinai, o telefono numeris – ne lietuviškas.
„Pirma mintis buvo – kaip jie jau iki manęs priėjo, iš kur gavo mano numerį, kad siuntinėja tokias apgaulingas žinutes?“ – stebėjosi studentė Ieva, nenorėjusi, kad jos pavardė būtų minima.
Ji pasakojo, kad su įkyriomis sukčių atakomis susiduria jau nebe pirmą kartą.
„Prieš dieną iki šios žinutės sulaukiau įtartino skambučio iš vyresnės moters, kuri kuo puikiausiai kalbėjo lietuviškai. Ji pradėjo pasakoti apie kažkokią sėkmingai įvykusią operaciją, nors net nepasakė, kas ji tokia ir kam ta operacija buvo atlikta. Kai paklausiau, dėl ko skambina, moteris toliau kalbėjo savo“, – situaciją aiškino Ieva.
Kitą dieną į telefono numerį atėjusi žinutė „Venipak“ vardu tik dar labiau sustiprino merginos įtarimą, kad tai nauja sukčių apgavystės taktika.
Mergina nenukentėjo finansiškai ir neprarado jokių duomenų. Vis dėlto ji prisipažino pabandžiusi atidaryti nuorodą tik iš smalsumo, o ten laukė netikėtas signalas.
„Vos tik paspaudus atsirado įspėjimas, kad ši nuoroda gali būti sukčiavimas. Buvo parašyta, kad tinklalapis bando išvilioti asmens duomenis – prisijungimus ar net banko kortelių numerius“, – tvirtino klaipėdietė.
