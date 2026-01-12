 Neringoje – Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai

Neringoje – Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai

programa
2026-01-12 13:25
Neringos savivaldybės inf.

Minint 35-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines, Neringoje kviečiama kartu prisiminti ir pagerbti tuos, kurie 1991-aisiais drąsiai stojo ginti Lietuvos laisvės. 

Neringoje – Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai / Neringos savivaldybės nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

Renginių Neringoje programa

Sausio 12 d., pirmadienis, 17.00 val., vyks kūrybinė edukacija šeimoms „Kai susijungia spalvos – gimsta Laisvė“. Spalvindami skirtingas didelio piešinio detales, dalyviai sujungs jas į vieną bendrą kūrinį – Vytį, laisvės ir vienybės simbolį. Edukacija vyks Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g. 8B).

Sausio 13 d., antradienis

8.00 val. pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“. Visi kviečiami savo namų ir įstaigų languose uždegti pergalės ir atminties žvakutes.

17.00 ir 18.00 val. Laisvės gynėjų dienai skirtos simbolinės kelionės istoriniu autobusu. Būtina registracija Nidos turizmo informacijos centre (Taikos g. 4, Neringa), Neringos savivaldybėje (Taikos g. 2, Neringa) arba internete

Susitikimo vieta – greta Vytauto Kernagio paminklo Nidoje. Čia degs atminimo laužas, bus vaišinama karšta arbata ir dalinamasi bendrystės jausmu, dėkojant už iškovotą teisę gyventi laisvoje valstybėje.

18.00 val. dokumentinio filmo „Miško broliai“ peržiūra (rež. Antoine de Meaux. Lietuva, Prancūzija) Preilos bendruomenės namuose (Preilos g. 27).

18.00 val. atminimo laužas kartu su ansambliu „Neringa“. Po minėjimo – filmo „Mes dainuosim“ (rež. Robertas Mullanas) peržiūra Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g. 8B). 

