Signatarai prisimins, kaip prieš 35 metus buvo apginta valstybė ir atkurtos jos institucijos

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo surengtame forume bus diskutuojama apie šalies gynybos organizavimą prieš 35 metus ir svarbiausių institucijų atkūrimą.
Sveikinimo žodį forumo dalyviams tars Seimo Pirmininkas Juozas Olekas. 1990-1992 sveikatos apsaugos ministro pareigas ėjęs J. Olekas taip pat skaitys pranešimą „Lietuvos medikų susitelkimas atliekant pareigą Lietuvai“.
Renginyje pranešimą skaitys Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, taip pat Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, pirmieji nepriklausomos Lietuvos ministrai, tuomečiai valstybės saugumo ir teisėsaugos institucijų vadovai.
Didelį dėmesį forume planuojama skirti valstybės saugumo ir gynybos politikai, Vyriausybės veiklai organizuojant valstybės gynybą, Valstybės saugumo departamento, muitinės ir policijos atkūrimui bei jų vaidmeniui įtvirtinant nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Signatarai taip pat planuoja aptarti didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – pasirengimą ginti nepriklausomybę, laisvo žodžio gynybą, okupacinės kariuomenės išvedimą, taip pat Latvijos, Estijos ir Ukrainos patirtis ginant savo valstybių nepriklausomybę.
Anot organizatorių, forumas „Prieš 35 metus apgynėme savo valstybę” siekia ne tik įprasminti istorinę atmintį, bet ir priminti, kokia kaina buvo apginta Lietuvos laisvė bei kokią reikšmę šios patirtys turi šiandienos saugumo ir valstybingumo kontekste.
Forumui pirmininkaus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė ir šio klubo kanclerė Irena Andrukaitienė. Renginyje dalyvaus svečiai iš Latvijos, Estijos ir Ukrainos.
Šiemet minime Laisvės gynėjų dienos 35-metį. Šiai reikšmingai sukakčiai paminėti visoje šalyje organizuojama daugybė renginių, bus vykdoma informacinė kampanija „Laisvės liepsna iš kartos į kartą“.
ELTA primena, kad Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją, Seimo Kovo 11-osios Akto salėje įvyks iškilmingas Laisvės gynėjų dienos 35-mečio minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija.
