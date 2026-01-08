Neringa mini Martyno Liudviko Rėzos 250-ąsias gimimo metines: startuoja renginių programa

Ši sukaktis Neringoje tampa ne tik proga prisiminti išskirtinę asmenybę, bet ir simboliniu atspirties tašku – 2026-ieji Neringoje paskelbti M. L. Rėzos metais. Jo 250-osios gimimo metinės žymi visus metus truksiančio renginių, iniciatyvų ir kultūrinių susitikimų ciklo pradžią.
„Minėdami M. L. Rėzos metus, kviečiame iš naujo pažinti jo asmenybę ir darbus, o kartu – geriau suprasti Neringos ir viso pamario krašto kultūrinį kraštovaizdį. Tai galimybė pažvelgti į mūsų istoriją ne kaip į praeitį, o kaip į gyvą pasakojimą, kuris formuoja ir šiandienos tapatybę“, – sakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Nuo pamario dainų iki gyvo kultūrinio dialogo
Rėzos metų programa simboliškai pradedama sausio 9-ąją Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“, kur vyks konkursas-koncertas (pradžia 15 val.). Jo metu suskambės daugiau nei trys dešimtys M. L. Rėzos užrašytų pamario krašto dainų. Kūriniai bus atliekami muzikantų ne tik iš Klaipėdos regiono, bet ir iš Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio, Jurbarko bei Veliuonos, taip pat pasirodys Neringos folkloro ansambliai. Vaikų kategorijoje varžysis tik autentiško dainavimo atlikėjai, o suaugusiųjų pasirodymuose skambės ir instrumentinės, ir šiuolaikinės elektroninės interpretacijos.
Renginių ciklo pradžią sausio 10 dieną pratęs Juodkrantės bažnyčioje vyksianti tradicinė M. L. Rėzos vardo kultūros ir meno premijos įteikimo ceremonija. Septynioliktoji premija skirta tapytojui ir plenerų organizatoriui Sauliui Kruopiui (renginio pradžia – 13 val.).
Rėzos metams skirti renginiai vyks visus metus ir aprėps įvairias Neringos erdves. Bus pristatomi nauji turistiniai maršrutai, rengiamos specialios ekskursijos, edukacijos, viešosios paskaitos ir kultūriniai susitikimai.
Išskirtinis akcentas numatomas tarptautinio XXX Thomo Manno festivalio metu – Kuršių nerijos istorijos muziejuje bus pristatyta paroda iš Aleksandro Popovo ir Jelenos Kosinovos kolekcijos.
Planai statyti kurėną
Ruošiantis M. L. Rėzos 250-osioms gimimo metinėms, taip pat prabilta apie ketinimus statyti antrąjį Neringos kurėną. Planuojama, kad istorinio laivo statyba vyktų Gintaro įlankoje arba Juodkrantės prieplaukoje. Kurėnui būtų suteiktas vardas „Liudvikas Martynas Rėza“, o jo statyba vyktų pagal Eduardo Jonušo statyto kurėno „Kuršis“ projektą.
Rėzos vardas lydės ir tradicines Neringos šventes: sausio 31–vasario 1 dienomis vyksiančią „Stintapūkio“ šventę, balandžio 24–26 dienomis vyksiančias „Žiobrines“, birželio 20–24 dienomis rengiamą Tarptautinį folkloro festivalį „Tek saulužė ant maračių“. Rugpjūčio 28–30 dienomis Neringoje vyks folkloro festivalis „Pūsk, vėjuži!“, kviesiantis gyvai patirti tą dainų ir pasakojimų pasaulį, kurį Rėza rinko ir išsaugojo ateities kartoms.
Metų programą vainikuos tarptautinė mokslinė konferencija „Rėza – Apšvietos epochos žmogus“, skirta M. L. Rėzos 250-osioms gimimo metinėms paminėti. Ji vyks 2026 metų spalį.
M. L. Rėzos metai Neringoje – tai kvietimas ne tik minėti reikšmingą sukaktį, bet ir iš naujo atrasti Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą, jo gyvumą ir aktualumą šiandien.
