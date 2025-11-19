Skandalas dėl paimto naujagimio: pasisakė Skuodienė

Kas įvyko?
Socialinėje medijoje užvirė diskusijos. Vieni įsitikinę, kad taip naujagimis bus apsaugotas, kiti – kad naudojamos perteklinės priemonės, kad vaikui visuomet geriausia likti su tėvais.
„Situacija – labai jautri. Iš Klaipėdos ligoninės pirmadienį, lapkričio 10 d., gavome pranešimą. Medikai prašė imtis priemonių, kad įvertintume visas galimybes ir užtikrintume vaiko saugumą. Kolegos, gavę informaciją, ją įvertino, buvome susitikę su mama, kalbėjomės ir susitarėme“, – sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė.
Lapkričio 14-ąją, penktadienį po pietų, ligoninėje įvyko konfliktas. Į ligoninę buvo iškviesta policija, vaiko teisių atstovai.
„Iki tol vaikelis gulėjo intensyvios terapijos skyriuje, reanimacijoje. Tai – išskirtinė situacija. Jei kitas artimas vaikeliui žmogus būtų atvažiavęs, situacija būtų buvusi kitokia. Ieškome artimųjų, kurie galėtų padėti auginti mamai vaikelį. Tai nėra vaiko atskyrimo, kreipimosi į teismą atvejis, tai – tik siekis vaikeliui užtikrinti saugią aplinką“, – pasakojo I. Skuodienė.
Anot Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės, situacija dėl vaiko paėmimo buvo anksčiau aptarta su moterimi.
„Esant tokiai sudėtingai situacijai su tėvais galima kalbėti ir penkias, dešimt valandų ar kasdien“, – sakė I. Skuodienė ir patikino, kad situacijai pasikeitus, vaiko teisių gynėjai turėjo spręsti, kaip užtikrinti šiuo metu vaikui saugią aplinką.
Vertins darbuotojo praeitį
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė dr. Dalia Puidokienė, mano, kad šios situacijos buvo galima išvengti – būtų pakakę suteikti saugią aplinką mamai ir jos naujagimiui.
„Socialiniuose tinkluose teko matyti vaizdo įrašą, kuris buvo padarytas ligoninėje. Nežinau konteksto. Priežastys, dėl kurių buvo paimtas vaikas, man nepaaiškėjo“, – sakė D. Puidokienė.
Anot specialistės, būna įvairios situacijos, kai vaikus bandoma paimti iš mamų. Tokiais atvejais vaikas traumuojamas.
Geriausia juos ne atskirti, o kartu vežti į saugią aplinką ir jiems padėti formuoti tinkamus įgūdžius.
„Naujagimiui ryšys su mama yra be galo svarbus. Atskirti lengviau – tarsi problema išspręsta, tačiau iš tiesų tik ją pagiliname. Žinoma, sutinku, kad kartais reikia paimti vaikus, kad užtikrintume saugią aplinką. Bet šiuo atveju geriausias interesas naujagimiui – turėti ryšį su mama. Todėl geriausia juos ne atskirti, o kartu vežti į saugią aplinką ir jiems padėti formuoti tinkamus įgūdžius“, – sakė D. Puidokienė.
Žmonėms nemažai klausimų sukėlė faktas, kad vaiko paėmime dalyvavo kriminalistai, vienas jų – su spalvinga, prieš dešimtmetį bare nutikusia istorija.
I. Skuodienė pabrėžė, kad apie tai, kas nutiko viešoje erdvėje, kurioje paviešinta vieno iš vaiko paėmime dalyvavusių asmenų praeitis, informacijos anksčiau neturėjo.
„Jis dirba Vaiko teisių tarnyboje nuo 2018 m. liepos 1 d. Tas žmogus anksčiau dirbo Klaipėdos savivaldybės vaiko teisių skyriuje ir perėjo dirbti į Valstybės vaiko teisių tarnybą. Tai nėra naujas žmogus, jis turi nepriekaištingą reputaciją“, – patikino Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė ir pabrėžė, kad situacija bus iš naujo vertinama.
