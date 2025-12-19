Kauno specialiosios tarnybos vadavo kelių mėnesių kūdikį iš neblaivių tėvų gniaužtų

Viskas prasidėjo gruodžio 18 d. 13.54 val. gavus socialinės darbuotojos pranešimą, kad minėtame Gričiupio gatvės bute, kurį rengtasi šturmuoti, yra neblaivūs tėvai ir jų kelių mėnesių kūdikis.
Atvykus policijai, niekas šio buto durų neatidarė, dėl ko tradiciškai tokiais atvejais pasitelkti pagalbon ugniagesiai gelbėtojai. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje teigiama, kad policijos prašymo atidaryti šio buto duris jie sulaukė 14.07 val.
Ugniagesiams gelbėtojams atvykus ir jau sprendžiant, ar nereikia šturmuoti šio buto jėga, iš jo, pasak policijos atstovės, netikėtai išėjo neblaivi moteris. Iš jos ir sužinota, kad kūdikis, kuriam skubėta į pagalba, su tėvu – kaimynų bute.
Viskas baigėsi tuo, kad minėtai 41-erių metų moteriai buvo nustatytas 1,52 prom. girtumas. O kartu su kūdikiu pas kaimynus rastas jo 46-erių metų tėvas įpūtė į alkoholio matuoklį 0,11 promilės.
Po tokios įvykių sekos vaiko teisių apsaugos specialistai kūdikį iš šių tėvų paėmė. O policija, savo ruožtu, pradėjo įvykio aplinkybių patikslinimą.
Išsiaiškinus, kur kūdikio tėvai girtavo – pas kaimynus ar savo namuose, greičiausiai jų atžvilgiu bus pradėta administracinė teisena dėl tėvų valdžios nepanaudojimo arba panaudojimo priešingai vaiko interesams. Jeigu tai konstatuojama pirmą kartą, Administracinių nusižengimų kodeksas numato tik įspėjimą. Tačiau kontatavus tai pakartotinai, jau gresia bauda nuo dešimties iki šimto eurų.
Pirminiais duomenimis, kūdikio tėvų kaimynams šioje situacijoje niekas negresia, nes laužtis pas juos specialiosioms tarnyboms nereikėjo, t.y. sunku bus įrodyti, kad jie galėjo būti kūdikio tėvų bendrininkais bei padėti slapstytis vienam iš jų.
Naujausi komentarai