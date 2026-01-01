Naujametė naktis Klaipėdoje – būta rekordų

Šaltis spaudė kaip reikiant
Panašu, kad šių metų pirmoji naktis galėjo būti kol kas šalčiausia per šią žiemą.
Feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ skelbiama, kad oro temperatūra 1,5 m aukštyje teoriškai galėjo pasiekti 21 ar netgi 22 laipsnius šalčio.
Remiantis oficialiais duomenimis, šalčiausia buvo Šalčininkuose – 20,4 laipsnio ir Skuode, kur pašalo iki 19,6 laipsnio šalčio.
Tai buvo šalčiausia naktis ne tik per šį žiemos sezoną, bet ir per dvejus metus.
Tačiau oficialiai oro temperatūra fiksuojama tik oro stebėjimo stotelėse, o štai pajūrio gyventojai naujametinę naktį pranešinėjo apie savo kiemuose fiksuotus šalčio rekordus.
Kretingiškiai dalijosi žinia, kad kai kur naktį paspaudė iki 19 laipsnių.
Klaipėdos rajone, netoli Gargždų, termometro stulpelis nukrito žemiau 15-os laipsnių šalčio padalos.
Klaipėdos rajono Pėžaičių kaimo gyventojai pranešė, kad naujametę naktį šalo iki 17 laipsnių šalčio.
Dercekliuose termometro stulpelis krito iki 15 laipsnių šalčio padalos.
Šilutės rajone 22 val. užfiksuotas 17 laipsnių šaltis.
Prie laiptinės – kūnas
Naujųjų sutikimas uostamiestyje praėjo ramiai, labai sunkių nusikaltimų neužfiksuota.
Sausio 1-osios naktį, 2.30 val., policija skubėjo į Skuodo rajono Būčių kaimą.
Pranešta, kad vyras peiliu sužalojo 1966 m. gimusią moterį, kuriai nustatytas 1,04 prom. neblaivumas. Moteris paguldyta į ligoninę.
2004 m. gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 0,85 prom. neblaivumas, uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 str. „Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“ 2 dalį, kuri byloja apie šią veiką, nukreiptą prieš giminaitį ar šeimos narį.
Sausio 1-osios pavakarę, 17.10 val., Klaipėdoje Ryšininkų gatvėje prie namo laiptinės durų rastas mirusios moters kūnas. Aiškinamasi, dėl kokios priežasties mirė 1950 m. gimusi klaipėdietė.
Nuo užstalės – į sniegus
Pirmąją šių metų dieną uostamiesčio centre įvyko avarija, paaiškėjo, kad vienas iš dalyvių buvo neblaivus.
Eismo įvykis užfiksuotas 12.25 val. J. Karoso ir Liepų gatvių sankryžoje.
Avarijoje susidūrė automobiliai BMW 320 ir „VW T-Cross“.
„Volkswagen“ automobilį vairavusiam vyrui, kuris gimęs 1996 m., nustatytas 2,12 prom. neblaivumas.
Sausio 1-osios vakarą policija sulaukė pranešimo apie įtartiną vairuotoją.
Kretingos rajono Kretingsodžio kaime automobilis „Citroen“, sukdamas į kiemą, įklimpo sniege. Aplinkiniams kilo įtarimų, kad vairavęs vyras galėjo būti girtas.
Atvykę pareigūnai automobilio „Citroen“ vairuotojui, gimusiam 1985 m., nustatė 2,98 prom. neblaivumą.
