Londono akcijų biržos indeksas pirmąkart peržengė 10 tūkst. punktų ribą

Pirmosios 2026 metų prekybos sesijos pradžioje „FTSE 100“, į kurį įtrauktos tokios bendrovės kaip energetikos BP, telekomunikacijų „Vodafone“ ir bankininkystės HSBC, pakilo procentu iki visų laikų aukščiausio lygio – 10 033,75 punkto.
2025-aisiais „FTSE 100“ augo daugiau nei 21 proc. – tai didžiausias pakilimas per 16 metų.
Penktadienį šiam indeksui pasiekti naują rekordą padėjo dar vienas solidus aukso gavybos bendrovės „Fresnillo“ akcijų kainos šuolis, po įspūdingo pakilimo 436 proc. per praėjusius metus.
Visai pasaulio akcijų rinkai 2025-ieji buvo palankūs metai, užtikrinę daugiausia dviženklius prieaugius.
Naujausi komentarai