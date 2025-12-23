Lietuvos oro uostai šiemet aptarnavo rekordišką skaičių keleivių

„Iki šiol dar Lietuvos oro uostai nebuvo aptarnavę per vienerius metus 7 mln. keleivių. O kadangi šiandien gruodžio 23 diena, tai žinom, kad tas skaičius dar negalutinis – iki metų pabaigos aptarnausim naują rekordinį keleivių skaičių. Praėjusią naktį kitą apvalų skaičių paminėjome – Vilniaus oro uoste aptarnavome 5 milijonus keleivių“, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo LTOU generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Anot S. Barkaus, per likusias gruodžio dienas visuose Vilniuje, Kaune ir Palangoje tikimasi aptarnauti dar 100 tūkst. keleivių.
Ankstesnis rekordas buvo užfiksuotas pernai, kai Lietuvos oro uostai per metus aptarnavo 6,6 mln. keleivių.
LTOU vadovo teigimu, išaugusį keleivių skaičių lėmė oro uostų plėtra, nauji maršrutai bei didesnis žmonių noras keliauti.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad augantys keleivių skaičiai rodo, jog žmonės keliauja nepaisant to, kad oro uostų veiklą trikdė kontrabandiniai balionai, be to, dėl jų kilusi krizė yra suvaldyta.
„Lietuva išlieka šalis, kurią lanko (žmonės – BNS). Balionų krizė nesustabdė keliautojų ir kiekvieną dieną skaičius išvykstančių ir atvykstančių auga ir auga. Naujos kryptys atsidaro, ne per seniausiai ir oro vežėjas „Flydubai“ atėjo Lietuvą. (...) Šiai dienai krizė yra suvaldyta, oro uostas veikia įprastu režimu, algoritmai sėkmingai perdėlioti“, – kalbėjo ministras.
„Šventes pasitinkame ramiai. Keliautojai išvyks, kiti atvyks, neturi būti ir jokių nesklandumų daugiau“, – pridūrė J. Taminskas.
Jis ir S. Bartkus antradienį pasveikino septynmilijoninę keleivę Vilniaus oro uosto išvykimo terminale.
