Registrų centras: spalis NT rinkoje – rekordinis mėnuo

Vien spalį įregistruota beveik 12,7 tūkst. NT sandorių – 15,7 proc. daugiau nei prieš metus (11 tūkst.) ir 5,9 proc. daugiau nei rugsėjį (12 tūkst.), penktadienį skelbia Registrų centras (RC).
„Spalis pagal įregistruotų NT sandorių skaičių buvo rekordinis mėnuo šiais metais. Pastarąjį kartą didesnis mėnesio aktyvumas fiksuotas tik rekordu pažymėtus 2021 metus uždariusį tų metų gruodžio mėnesį“, – pranešime sakė RC duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
„Pagrindinėse NT objektų – butų, individualių gyvenamųjų namų ir žemės sklypų – kategorijose spalio mėnesį įregistruotų sandorių skaičius taip pat buvo didžiausias nuo 2021-ųjų pabaigos“, – pridūrė jis.
Šiemet visoje šalyje įregistruota 30,9 tūkst. butų pardavimo sandorių – 24,6 proc. daugiau nei prieš metus, o vien spalį – 3,6 tūkst. – 11,6 proc. daugiau nei prieš metus ir 14,9 proc. daugiau nei rugsėjį.
Vilniuje šiemet parduota 10,8 tūkst. butų (32,4 proc. daugiau), Kaune – 4,3 tūkst. (16,7 proc. daugiau), Klaipėdoje – 2,6 tūkst. (16,9 proc. daugiau).
Be to, visoje šalyje parduota 10,8 tūkst. individualių namų – 18,8 proc. daugiau, o spalį – 1,4 tūkst. – atitinkamai 14,9 proc. ir 19 proc. daugiau, 51,2 tūkst. žemės sklypų – 13,3 proc. daugiau, o spalį – 5,9 tūkst. – atitinkamai 1,2 proc. ir 17,5 proc. daugiau.
