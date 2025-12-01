 Klaipėdoje pagerbti gabiausi miesto mokiniai

Klaipėdoje pagerbti gabiausi miesto mokiniai

2025-12-18 14:59
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Gruodžio 17 dieną apdovanoti beveik 100 gabiausių Klaipėdos mokinių.

Vakar, gruodžio 17 d., Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre vyko prasminga ir gražia tradicija tapusi šventė – Klaipėdos miesto Mero kalėdinis priėmimas gabiausiems mokiniams. Renginys skirtas tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų, konkursų bei festivalių laureatams pagerbti.

Šiemet šventiniame priėmime apdovanoti net 87 gabūs Klaipėdos miesto mokiniai. Savivaldybė didžiuojasi jų pasiekimais, atkakliu darbu ir talentu – jie garsina Klaipėdą Lietuvoje ir už jos ribų.

Išskirtinai pagerbtas Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro ugdytinis, nuolatinis meninio skaitymo konkursų dalyvis ir prizininkas, renginių vedėjas Dominykas Adomaitis. Vaikinas savo veikla puoselėja lietuvišką žodį ir atskleidžia jo grožį.

Klaipėdos meras
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras
gabiausi mokiniai

