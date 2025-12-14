Gabiausius vaikus pakvietė į Raudondvario pilį

Raudonuoju kilimu žengė šešiolika šauniausių moksleivių iš dešimties Kauno rajono gimnazijų. Kandidatus gauti paskatinamąsias premijas atrinko mokyklų bendruomenės. Pasak labdaros ir paramos fondo vadovės Aurelijos Makūnienės, stipendininkas turi būti visuomeniškas, puikiai besimokantis, sportuojantis, kūrybingas.
Tarp šiųmečių stipendininkų devyni yra įvairių olimpiadų nugalėtojai arba prizinių vietų laimėtojai. Tai Aistis Jasaitis (Karmėlavos Balio Buračo gimnazija), Gabrielė Liutkutė (Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla), Justinas Ribikauskas (Domeikavos gimnazija), Martynas Petrusevičius (Šlienavos pagrindinė mokykla), Julius Petkevičius (Neveronių gimnazija), Vytautas Micpovilis (Garliavos Juozo Lukšos gimnazija), Viltė Stankaitytė (Piliuonos gimnazija), Viktorija Griniūtė (Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija) ir Paula Grikietytė (Ežerėlio pagrindinė mokykla).
Trys stipendininkai pasižymi aukštais sporto pasiekimais. Dovydas Labutis iš Garliavos Jonučių progimnazijos aktyviai užsiima sportiniais šokiais ir ne kartą yra tapęs Lietuvos čempionu tiek standartinių, tiek Lotynų Amerikos šokių pirmenybėse. Smiltė Venčkauskaitė (Kulautuvos pagrindinė mokykla) šoka mokyklos šiuolaikinių šokių kolektyve „Judesys“. Šiais metai ji iškovojo ne vieną prizinę vietą respublikiniuose ir tarptautiniuose šiuolaikinių šokių konkursuose. Šarūnas Šolys (VDU Ugnės Karvelis gimnazija) tapo tarptautinio krepšinio turnyro Čekijoje nugalėtoju, o Nyderlanduose laimėjo antrą vietą.
Keturi apdovanoti mokiniai išsiskiria ypač aktyvia visuomenine veikla. Raudondvario gimnazijos mokinė Gabija Stelmokaitytė yra mokyklos tarybos narė, klasės seniūnė, organizuoja mokyklos renginius, savanoriauja Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijoje, dirba vaikų stovyklose, prisideda prie pilietinių akcijų.
Stipendija įteikta ir Zapyškio pagrindinės mokyklos mokinei Ievai Černiauskaitei. Be įvairios aktyvios veiklos mokykloje, ji dalyvauja vietos bendruomenės projektuose, savanoriauja, rengia ir skaito pranešimus konferencijose, veda sensorinius skaitymus darželinukams.
Babtų gimnazistas Titas Vaičius savo laisvą laiką skiria Panevėžiuko bažnyčiai. Kiekvieną sekmadienį padeda kunigui liturginėse apeigose, dalyvauja bažnyčios jaunimo choro veikloje, yra nuolatinis Babtų parapijos jaunuolių, besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui, mentorius.
Vakaris Jokubauskas yra Vilkijos gimnazijos Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas, mokyklos tarybos narys, gimnazijos renginių vedėjas ir organizatorius.
Per aštuoniolika veiklos metų fondas skyrė daugiau nei 250 tūkst. eurų paramos mokinių svajonėms įgyvendinti. Direktorė A. Makūnienė, sveikindama mokinius, pasiekusius geriausių rezultatų, dėkojo ir fondo rėmėjams bei savanoriams, padedantiems organizuoti jo veiklą.
