Klaipėdos miesto savivaldybė mažina nekilnojamojo turto mokesčio verslui tarifą

„Miesto tarybai teikiu sprendimą mažinti nekilnojamojo turto mokestį verslui – taikysime mažiausią leistiną 0,5 proc. tarifą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė meras.
Jo teigimu, toks sprendimas priimtas galvojant apie klaipėdiečius, dirbančius mieste ir kuriančius jo gerovę.
„Mums svarbu, kad verslas ne tik kurtų darbo vietas, bet ir galėtų jų kurti dar daugiau. Tai ypač svarbu jaunoms šeimoms, kurios augina vaikus, jaunimui, kuris kuriasi Klaipėdoje, ir vidutinio amžiaus žmonėms – kad galėtų gyventi oriai“, – sakė A. Vaitkus.
Pasak mero, sprendimas priimtas reaguojant į tai, kad po naujojo nekilnojamojo turto vertinimo daliai įmonių mokestinė našta gali išaugti dvigubai ar net trigubai.
„Tai reikštų bankrotus, atleistus darbuotojus, prarastas pajamas, o tai skaudžiai paliestų kiekvieną miestietį“, – teigė jis.
A. Vaitkus pabrėžė, jog Klaipėda pasirenka kitą kelią – vietoje didesnių mokesčių orientuojasi į darbo vietų išsaugojimą.
„Renkamės žmones, o ne mokesčius“, – rašė meras.
Tvarkingam, veikiančiam turtui savivaldybė siūlo taikyti 0,5 proc. tarifą, o apleistiems, neprižiūrimiems pastatams – maksimalų, 5 proc.
„Tai sąžiningas sprendimas: tie, kurie kuria investicijas ir moka atlyginimus, turi jausti miesto palaikymą, o tie, kurie dešimtmečiais laiko griūvančius pastatus miesto centre, privalo prisiimti atsakomybę už miesto veido darkymą“, – komentavo A. Vaitkus.
Anot mero, mažesni mokesčiai – tai žingsnis į stipresnę, gyvybingą Klaipėdą: „Mažiname mokesčius, nes mums svarbu, kad Klaipėda augtų, kad žmonės čia turėtų darbus, šeimas ir jaustųsi oriai“.
