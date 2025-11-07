Klaipėdoje tvinstanti gatvė kelia vis daugiau rūpesčių: meras įspėja – sprendimų reikia čia ir dabar

Pasak mero, šioje vietoje jau pernai buvo padidintas siurblinės pajėgumas, tačiau problema visiškai neišnyko. Todėl šiuo metu tiesiamas papildomas, didesnio diametro vamzdis, kuris turėtų padėti liūčių metu vandeniui greičiau nutekėti.
„Šią savaitę apsilankėme ties Herkaus Manto gatvės viaduku, kur atnaujinami lietaus nuotekų tinklai. Visiems žinoma bėda – ši vieta liūčių metu nuolat tvinsta. Siurblinės pajėgumai padidinti dvigubai dar pernai, o dabar tiesiame dar vieną papildomą didesnio diametro vamzdį, kad liūčių metu vanduo greičiau sutekėtų“, – savo feisbuke rašė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Po atliktų matavimų, anot jo, paaiškėjo, kad viena pagrindinių priežasčių – po žeme esantys vamzdžiai tikėtina yra per maži, todėl esant stipresnėms liūtims vanduo nespėja nutekėti.
Kadangi Herkaus Manto gatvė yra viena pagrindinių miesto arterijų, savivaldybė siekia, jog eismas būtų trikdomas kuo mažiau. Todėl darbai atliekami betranšėjiniu būdu, naudojant specialią techniką, leidžiančią vamzdžius keisti be didelio kelio kasimo.
„Esu informuotas, kad darbai vyksta pagal planą – vakar užbaigtas vieno vamzdžio įtraukimas, vykdomas antro vamzdžio įtraukimas“, – teigė meras.
Pasak jo, eismas šioje gatvėje nėra visiškai sustabdytas, tačiau ribojimai neišvengiami. Tikimasi, kad iki lapkričio vidurio važiuojamoji dalis bus atlaisvinta, o likę smulkūs darbai eismui įtakos nebeturės.
„Tai svarbi miesto arterija, todėl iškeltas tikslas – darbus, dėl kurių reikalingi eismo ribojimai, atlikti per porą savaičių. Tikimės, kad lapkričio viduryje jau bus galima atlaisvinti važiuojamąją dalį. Liks tik smulkesni darbai, kurie eismui įtakos nebeturės“, – sakė A. Vaitkus.
Meras pabrėžė, kad gyventojų saugumas ir tinkamas miesto funkcionavimas yra prioritetas, tačiau potvynių problemos sprendimas reikalauja platesnio požiūrio.
Jo teigimu, vien tik savivaldybių pastangų neužtenka, nes potvynių problemos yra susijusios ne tik su klimato kaita, bet ir su sparčia urbanizacija bei kietųjų dangų plėtra.
„Tuo pat metu norisi dar kartą akcentuoti, kad suvaldant potvynių problemą reikalingi ir kompleksiniai sprendimai visos šalies mastu. Kol kiekviena savivaldybė ieškos sprendimų tik savo ribose, didelio efekto tikėtis neverta“, – pabrėžė meras.
Pasak jo, vanduo Klaipėdos kryptimi teka ir iš kitų rajonų, todėl miestas kenčia labiau dėl savo geografinės padėties. Jis teigė, kad savivaldybė daro viską, kas įmanoma savivaldos lygmeniu, tačiau reikalingas ir valstybinis požiūris bei sprendimai Seimo ir Vyriausybės lygiu.
„Darome viską, kas savivaldos galioje, tačiau kartu nuolat akcentuojame ir valstybinio požiūrio svarbą. Dėl šios priežasties ir sprendimų ieškojimo nacionaliniu mastu jau ne kartą kreipiausi į ministerijas, aptariau su Seimo nariais. Sprendimai Vyriausybėje ir Seime reikalingi jau dabar, kad susidariusi situacija Klaipėdos krašte nevirstų katastrofa“, – rašė A. Vaitkus.
