Klaipėdiečių prašymas išgirstas – greičio matuoklis veiks kitoje vietoje

2025-12-21 12:00
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdiečių prašymu nuspręsta iš Taikos prospekto į Medelyno gatvę perkelti automobilių greitį matuojantį įrenginį.

Veiks: kai tik bus atlikta metrologinė patikra, greičio matuoklis Medelyno gatvėje matuos greitį tų automobilių, kurie važiuos į miestą.
Veiks: kai tik bus atlikta metrologinė patikra, greičio matuoklis Medelyno gatvėje matuos greitį tų automobilių, kurie važiuos į miestą. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius patikino, kad anksčiau matuoklis greičio viršijimus fiksavo Taikos prospekto pabaigoje, šalia prekybos centro.

„Ta vieta prarado prasmę. Gyventojai buvo prašę pastatyti matuoklį Taikos prospekto gale dėl triukšmo ir dėl greičio mėgėjų, kurie ten laigydavo naktimis. Tačiau atsirado kelio susiaurėjimas, greitį ribojantis kalniukas. Nebereikia ten jo“, – paaiškino A. Misevičius.

Greičio matuoklį nuspręsta perkelti į Medelyno gatvę, prie vadinamosios onkologinės ligoninės.

„Iš pranciškonų centro žmonės niekaip negali įsukti į pagrindinę gatvę. Vairuotojai ten mėgsta paspausti. Žmonės skundėsi, kad ilgai laukia, kol galės išsukti iš Savanorių gatvės“, – pasakojo skyriaus vedėjas.

