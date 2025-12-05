Seniūnaičiai nepritaria naujam kazino Taikos prospekte

Pagal prieš trejus metus įsigaliojusias Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo nuostatas, bendrovės, norinčios steigti lošimo organizavimo vietą, privalo gauti savivaldybės tarybos, kurios teritorijoje planuojama vykdyti šią veikla, sutikimą.
Klaipėdos savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius patvirtino, kad gautas verslininkų prašymas steigti naują kazino Taikos pr. 62.
Nors ir teigiama, kad planuojama lošimų vieta yra atokiau nuo gyvenamųjų namų, tikėtinas aplinkinių gyventojų nepasitenkinimas dėl naujo kazino atsiradimo.
Juolab Klaipėdos seniūnaičių sueigos pirmininkas informavo, kad dėl planuojamos lošimo namų veiklos buvo organizuotas seniūnaičių balsavimas ir didžioji dalis balsavime dalyvavusiųjų nepritarė planuojamai lošimo namų veiklai šioje vietoje.
Planuojama lošimo organizavimo vieta patenka į Rumpiškės rajoną, kuriame šiuo metu veikia 10 lošimo organizavimo vietų.
Atsižvelgiant į tai, naujai planuojama vieta būtų 11-oji, o Rumpiškės rajonui nustatytas ribinis dydis yra 6. Lošimo organizavimo vietų koncentracija šiame rajone jau yra viršyta.
Kazino turėtų būti ne arčiau nei 100 metrų nuo švietimo, kultūros, kulto ir sveikatos įstaigų, atstumai esą šiuo atveju nuo būsimų lošimo namų būtų išlaikyti.
„Jei kuris nors savivaldybės tarybos komitetas nepritartų šiam sprendimui, mes turėtume parengti ir priešingą šiam sprendimui projektą dėl nepritarimo kazino steigimui. Tokia tvarka atsirado 2024 metais patvirtinus dėl naujų kazino vietų steigimo tvarkos aprašą“, – teigė D. Petrolevičius.
Tačiau net ir tarybai pritarus leisti steigti naują kazino, dar nereiškia, kad verslininkai gaus Lošimų priežiūros tarnybos leidimą savo veiklai, nes tarnyba dar tikrins visų dokumentų atitikimus įstatymams.
