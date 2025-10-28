Klaipėdiečiams kilo klausimų dėl greičio matuoklių

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai patvirtino, kad gyventojų užfiksuotose nuotraukose – uostamiesčio policijai priklausantis mobilusis greičio matuoklis.
Vairuotojams kilo klausimų, kodėl matuoklio įrangos galinėje dalyje matyti, kad įrangos tvirtinimo varžtai buvo sukioti, ir dėl to, ar tebegalioja metrologinė patikra tokiai įrangai?
Uostamiesčio policijos atstovė spaudai Asta Kažukauskienė patikino, kad nuotraukose užfiksuotas mobilusis greičio matuoklis iš tiesų priklauso Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (VPK), jį naudoja Kelių policijos skyriaus pareigūnai.
„Galbūt pažeisti lipdukai, apie kuriuos teiraujatės, Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų teigimu, yra ne ant mobiliojo greičio matuoklio, o ant jo priedo – blykstės. Šie lipdukai, pasak pareigūnų, nėra metrologinės patikros ar kalibracijos plombos, šiems priedams (blykstėms) metrologinė patikra nėra atliekama. Pačių prietaisų – mobiliųjų greičio matuoklių – metrologinė patikra yra atliekama nuolat pagal nustatytą tvarką“, – paaiškino A. Kažukauskienė.
Tačiau vairuotojai stebėjosi ir kitais nuostabą sukėlusiais dalykais – kodėl blykstės galinėje dalyje yra užkištas sulankstytas popieriaus lapas ir ką tai reiškia?
„Popieriaus lapu pareigūnai sakė kartais pridengiantys mobiliojo greičio matuoklio priedo (blykstės) valdymo mygtukus, kad jų lengvai negalėtų paspausti kartais prieinantys prietaisu besidomintys, jį apžiūrėti norintys žmonės. Pasitaiko ir piktavališkai nusiteikusių piliečių“, – tikino A. Kažukauskienė.
Dienraštis teiravosi, kas kiek laiko šiai įrangai atliekama metrologinė patikra ir kokia bendrovė tai atlieka.
Policijos atstovė nenurodė įmonės, kuri prižiūri uostamiesčio policijos turimą įrangą.
„Šiuo metu visi Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos naudojami keturi mobilieji greičio matuokliai veikia ir turi galiojančią metrologinę patikrą. Prietaisai remontuojami pagal poreikį, iškart pastebėjus gedimą. Įrenginių techninę priežiūrą atlieka bendrovė, su kuria sutartį pasirašė Policijos departamentas“, – tikino A. Kažukauskienė.
