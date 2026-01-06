Naujus metus „Lidl“ pradės atidarydamas naują parduotuvę Kaune: įsikurs prekybos parke „Plaza“

„Tęsiame plėtrą Lietuvoje ir Naujuosius metus pradedame puikiomis žiniomis kauniečiams, kadangi šiek tiek daugiau nei už savaitės atidarysime dar vieną parduotuvę. Tai bus 18-oji „Lidl“ parduotuvė šiame mieste, tad dar daugiau mūsų pirkėjų ji bus arčiau namų ar lengviau pasiekiama. Parduotuvė įsikūrusi naujame prekybos parke Taikos prospekte, todėl bus patogi ne tik gyvenantiems bei dirbantiems šioje miesto dalyje, tačiau ir važiuojantiems šia intensyvia miesto arterija. Tradiciškai atidarymo rytą surengsime ir šventę miesto bendruomenei“, – kalbėjo „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Pasak jo, žinant kauniečių meilę krepšiniui, „Lidl“ pirkėjams paruošė ir ypatingą galimybę – klientai sausio 15–18 dienomis apsipirkę bent už 15 Eur galės dalyvauti specialiame žaidime ir laimėti du kelialapius dviem į Pasaulio čempionato atrankos rungtynes Islandijoje kartu su Lietuvos krepšinio rinktine. Svarbu nepamiršti savo „Lidl Plus“ programėlėje pasirinkti „Kaunas Plaza“ parduotuvę kaip „Mano parduotuvė“, nuskenuoti „Lidl Plus“ apsipirkimo metu ir aktyvinti žaidimo bilietą. Į kelialapį įskaičiuoti skrydžiai, apgyvendinimas viešbutyje bei bilietai į rungtynes. Taip pat pirmam šimtui apsipirkusių klientų bus išdalinti marškinėliai su LIETUVA BASKETBALL užrašu – kad pergalių naujaisiais metais būtų galima siekti pasipuošus tinkama atributika.
Parduotuvė prekybos parke „Plaza“
„Lidl“ parduotuvė pirmoji pakvies klientus apsipirkti per pastaruosius mėnesius iš verslo centro į prekybos parką evoliucionavusiame prekybos parke „Plaza“, kuris aplink gyvenantiems bei dirbantiems žmonėms kuria visapusišką apsipirkimo infrastruktūrą. Čia duris atversianti parduotuvė taps viso prekybos parko centrine ašimi – ji dalinsis bendra parkavimo aikštele su greta įsikursiančiomis prekybinėmis galerijomis. Toks išdėstymas leis užtikrinti vientisą apsipirkimo patirtį ir sklandų pirkėjų judėjimą.
Prekybos parkas „Plaza“ įsikūręs Taikos prospekte – vienoje pagrindinių Kauno transporto arterijų, jungiančių miesto centrą su Naujamiesčiu, Petrašiūnais ir Kauno aplinkkeliu. Patogi prekybos parko vieta ir du įvažiavimai – iš Taikos pr. ir Garažų g. – leis jį lengvai pasiekti ir pravažiuojantiems.
Vystytojai pabrėžia, kad šioje miesto teritorijoje iki šiol trūko maisto prekių parduotuvių pasirinkimo, o „Lidl“ įsitraukimas ne tik užpildo infrastruktūros spragą, bet ir tampa svarbia jungtimi tarp kitų parko prekybininkų ir paslaugų teikėjų.
„Tiek vietos gyventojams, tiek pro šalį važiuojantiems tai bus patogi vieta greitam ir patogiam apsipirkimui. Šalia „Lidl“ įsikurs ir „Gintaro baldai“. Taip pat vyksta intensyvios derybos su drabužių, avalynės, buities bei gyvūnų prekių parduotuvių operatoriais“, – sakė nekilnojamojo turto investicinių fondų valdymo įmonės „Aggressive Capital“, valdančios „Retail Opportunity Fund“, vadovas Kęstutis Ivanauskas.
Naujosios „Lidl“ parduotuvės formatas pritaikytas prie išskirtinės lokacijos. Pirkėjai čia ras patogų, bet kiek kitokį prekių išdėstymą, kuris leis apsipirkti greitai ir sklandžiai – prekės bus išdėstytos 6 eilėmis. Parduotuvėje iš viso veiks 11 kasų: 3 įprastinės bei 8 savitarnos, iš kurių visos – XXL dydžio. Šios kasos puikiai pritaikytos esant didesniems pirkiniams bei greitiems apsipirkimams. Skaičiuojama, kad savitarnos kasose atsiskaityti už prekes galima per vidutiniškai 2 minutes. Parduotuvė bus patogi ir elektromobilių vairuotojams, nes prie jos veiks stotelė, kurioje bus galima įkrauti automobilį ir tuo metu apsipirkti visame prekybos parke.
Atidarymo proga – šventė bendruomenei
Sausio 15 dieną „Lidl“ surengs šventę vietos bendruomenei naujosios parduotuvės atidarymo proga. 8 valandą ryto, atidarant parduotuvę, klientai bus vaišinami karštais gėrimais ir saldumynais, pirmieji pirkėjai dovanų gaus specialiai atidarymui pagamintus daugkartinius pirkinių maišelius, šimtui pirmųjų pirkėjų bus įteikti ir laisvalaikio marškinėliai su Lietuvos krepšinio simbolika. Be visų pramogų atidarymo proga klientų lauks specialūs pasiūlymai tiek maisto, tiek ir ne maisto prekėms, kurie leis apsipirkti už jau įprastą žemą „Lidl“ kainą.
Atidarymo proga įsigyti akumuliatorinį sauso ir drėgno valymo siurblį „Parkside“ bus galima net su 74 proc. nuolaida – vos už 15 Eur. Su 69 proc. nuolaida bus galima įsigyti langų valytuvą-siurblį „Leifheit“, o vos už 5 Eur 8 daiktadėžių rinkinį „Livarno“. Išskirtiniai pasiūlymai bus taikomi ir maisto prekėms, pavyzdžiui, sviestas „Pilos“ kainuos vos 0,99 Eur, o riešutų mišinys „Alesto“ – 1,99 Eur. Pasinaudoję „Lidl Plus“ programėle, galės dar labiau sutaupyti – 1 l alyvuogių išspaudų aliejaus kainuos tik už 2,89 Eur, raikyta sumuštinių duona – 0,49 Eur bei daug kitų žemos kainos pasiūlymų.
Atidarymo dieną naujoji parduotuvė duris atvers 8 valandą, kitomis dienomis pirkėjų ji lauks nuo 8 iki 22 valandos. Parduotuvės komandą sudarys maždaug 30 darbuotojų. Konkurencingiausią iš didžiųjų prekybos tinklų atlyginimą mokančio „Lidl“ vidutinis atlyginimas, „Rekvizitai.lt“ 2025 metų lapkričio mėnesio duomenimis, siekė 2483,81 eurą prieš mokesčius.
Šiuo metu veikia 83 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Naujausi komentarai