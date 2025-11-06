Po mero įrašo klaipėdiečiai pratrūko: siutina ir grindinys

Lieps asfaltuoti iš naujo
Antradienį A. Vaitkus buvo piktas.
„Liepų gatvėje ką tik paklotas asfaltas neatitinka kokybės reikalavimų ir darbai privalės būti atlikti iš naujo – be asfalto kalniukų, bangelių ir lopų. Vertinimas vienareikšmis – darbai atlikti blogai. Klaipėdoje nėra vietos abejingumui ar „gal kaip nors tiks“. Rangovai privalo laikytis įsipareigojimų. Kokybė mūsų mieste nėra derybų klausimas, – liejo pasipiktinimą miesto galva. – Rangovai į Liepų gatvę sugrįš, kai tik bus baigiama tvarkyti Herkaus Manto gatvė po viaduku.“
Rangovai privalo laikytis įsipareigojimų.
A. Vaitkus įsitikinęs, kad už klaipėdiečių pinigus turi būti dirbama kokybiškai ir šio požiūrio turėtų būti laikomasi visur – nuo mažų gatvelių iki pačių didžiausių. O toms kompanijoms, kurios nesilaiko šių reikalavimų, Klaipėdos meras pagrasino – jos gali būti įtrauktos į nepatikimų rangovų sąrašą be galimybės tęsti darbus Klaipėdoje.
Tiesa, kokia bendrovė dirbo Liepų gatvėje, meras neužsiminė.
Žmones siutina ir grindinys
Ko gero, joks kitas mero įrašas socialiniuose tinkluose nėra sulaukęs tokios atsiliepimų lavinos. Kitą dieną jų buvo daugiau nei pusantro šimto.
Didžioji komentatorių dalis gyrė merą už principingumą.
Kiti suskubo vardinti, į kurias gatves taip pat reikėtų grąžinti rangovus.
Dažniausiai minėtos Sportininkų gatvė, Baltijos prospektas ties įvaža į Baltijos gimnaziją, Mogiliovo gatvės ruožas prie perėjos šalia darželio, Paryžiaus Komunos gatvė arčiau Taikos prospekto, užlopyta gatvės dalis prie Botanikos sodo ir kitos klaipėdiečius piktinančios vietos.
Klaipėdiečiai klausė, kodėl Liepų gatvėje ties 28 ir 30 namais nesutvarkomas išsiklaipęs grindinys. Žmonės žino, kad šioje vietoje akmenys iš naujo jau buvo klojami ne vieną kartą, o važiuojantys automobiliai daužo važiuoklę ir budina aplinkinių namų gyventojus.
Rašė ir apie kitas bėdas
Ne vienas miestietis siūlė siųsti kelininkus pasisemti patirties į Skandinavijos valstybes, kur kanalizacijos šulinių dangčiai nesudaro problemų vairuotojams.
Buvo ir besipiktinančių kiemų ir parkų tvarkytojais, kurie nesugrėbia nukritusių lapų.
Pastebėjimais dalijosi ir Šilutės plento gyventojai, teigę, kad gatvė asfaltuojama, o seni apšvietimo stulpai vis dar nejudinami. Juk netrukus bus imamasi keisti ir juos, tada gatvė ir šaligatviai vėl bus laužomi ir lopomi.
Dar vienas klaipėdietis nusistebėjo, kodėl būtent meras žiūri į kelininkų broką, o ne kurio nors savivaldybės skyriaus darbuotojai, juk ne miesto galvos reikalas spręsti tokius dalykus.
