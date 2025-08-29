Grupinių darbuotojų atleidimų – mažiau

Pernykštė statistika
Užimtumo tarnybos duomenimis, sausio–rugpjūčio mėnesiais gauti 36 įmonių pranešimai apie grupinius darbuotojų atleidimus.
Pranešta, kad dėl vienų ar kitų priežasčių iš darbo bus atleisti 1 158 darbuotojai.
Pernai tuo pat metu apie atleidimus buvo pranešusios 50 šalies bendrovių, kurios ketino atleisti 2 119 darbuotojų.
Iš viso 2024 m. buvo užfiksuota 70 grupinių atleidimų, per tuos metus atleisti 3 287 žmonės.
Tarp įmonių, kurios atleido daugiausiai darbuotojų, buvo ir Klaipėdos logistikos bendrovė „Lumifast“. Jai užsidarius, darbo neteko 140 žmonių.
Restruktūrizacijos atsisakė
Šiemet iki rugpjūčio 28 d. Klaipėdoje tik dvi kompanijos masiškai atleido darbuotojus.
Viena jų – bankrutuojanti bendrovė „Lekpas“, kuriai bankroto byla Klaipėdos apygardos teisme buvo iškelta liepos pabaigoje.
Nutartis įsiteisėjo rugpjūčio viduryje.
Dar prieš tai buvo planuojama įmonę restruktūrizuoti, tačiau jos vadovai galiausiai nusprendė, jog tai neperspektyvu.
Klaipėdoje registruota krovininio transporto ir logistikos paslaugas teikusi bendrovė Užimtumo tarnybai pranešė apie visų 56 darbuotojų atleidimą.
Remiantis „rekvizitai.vz.lt“, šių metų liepos 1 d. duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje „Lekpas“ buvo 1 558 eurai (neatskaičiavus mokesčių).
Įmonė veikė beveik 31 metus. Viešai prieinamuose šaltiniuose skelbiama, kad pernai bendrovės grynasis nuostolis siekė 1,8 mln. eurų.
Registrų centro duomenimis, bendrovė pastaruosius penkerius metus dirbo nuostolingai.
Klaipėdoje neliko gamyklos
Šiemet gegužės 9 d. apie grupinį atleidimą paskelbė 26 metus Klaipėdos Laisvojoje ekonominėje zonoje veikusi kompanija „Espersen Lietuva“, veikusi žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimo bei konservavimo rinkoje.
2024 m. „Espersen Lietuva“ pardavimo pajamos siekė 51,7 mln. eurų, o pelnas prieš mokesčius buvo 2 mln. eurų.
Dar šių metų balandį buvo paskelbta, kad „Espersen“ grupė pasiekė susitarimą dėl gamyklos Klaipėdoje pardavimo kompanijai „Atlas Premium“.
Po pardavimo buvo nuspręsta uždaryti gamyklą uostamiestyje ir perkelti gamybą į Lenkiją.
Apie atleidimą įspėti 95 iš 288 darbuotojų. Skelbta, kad verslo dalies perėmėjas išreiškė norą perimti ir „Espersen Lietuva“ darbuotojus, susijusius su įmonės gamybine veikla, todėl jie esą galės tęsti darbą.
