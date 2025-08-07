Daugiabučio gyventojai liko šokiruoti: mašinų aikštelėje – treniruokliai

Įmontavo per pusdienį
Apie tai, kad aikštelėje yra planuojami treniruoklių montavimo darbai, vietiniai gyventojai sužinojo pamatę pakabintą įspėjimą. Jame buvo nurodyta, kad tą dieną vyks treniruoklių montavimas, todėl prašoma toje vietoje nestatyti automobilių.
Kitą rytą gyventojai išvydo treniruoklių eilę, kurią įrengė ne parke ar pievoje, bet pačioje automobilių stovėjimo aikštelėje.
Gyventojams toks sprendimas sukėlė nuostabą ir susierzinimą, nes aikštelė nėra didelė, o vietų, kur pasistatyti automobilį, reikia paieškoti.
„Čia visada stovėdavo mašinos – ten, kur dabar stovi treniruokliai, tilpdavo net septynios, gal net ir daugiau. Vietų čia ir taip yra didelis trūkumas, o jie čia nori įrengti sporto salę“, – piktinosi I. Simonaitytės g. 12-ojo namo gyventojas Donatas.
„Tai yra tikras pasityčiojimas“
Pasak vaikino, tai ne tik nelogiškas sprendimas, bet ir visiškai netinkama vieta tokiai įrangai.
„Mieste treniruoklių jau pilna visur – parkuose, mieste, kiemuose. Kodėl kažkas sumąstė, kad treniruoklių čia trūksta labiau nei stovėjimo vietų gyventojų automobiliams? Tai yra tikras pasityčiojimas – tokie dalykai turi būti pievoje, o ne asfaltuotos automobilių aikštelės centre“, – svarstė vaikinas.
Gyventojai nuogąstauja, kad tokie sprendimai yra priimami be platesnio bendruomenės sutarimo.
„Vakare beveik neįmanoma surasti vietą, kur pasistatyti automobilį – tenka važiuoti į kitų daugiabučių aikšteles. Dabar viskas bus dar sudėtingiau – gal iš viso naujų vietų čia jau nebereikia tikėtis?“ – retoriškai klausė Donatas.
Vietų įrengti neplanuoja
Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus patarėjo Algio Gaižučio teigimu, vadovaujantis detaliuoju planu, nurodytoje teritorijoje yra numatyta sporto aikštelės vieta.
Šiuo metu papildomi stovos vietų įrengimo darbai nėra planuojami.
Patarėjo teigimu, anksčiau šioje vietoje buvo įrengta krepšinio aikštelė, tačiau dėl jos nusidėvėjimo ir saugumo sumetimų seni krepšinio stovai buvo demontuoti.
„Atsižvelgiant į gyventojų saugumą ir suderinus su daugiabučių namų savininkų bendrijų „Vizija“ ir „Versmė“ pirmininkais, nuspręsta aikštelėje įrengti lauko sporto treniruoklius. Treniruoklių įrengimo vieta taip pat buvo suderinta su minėtų bendrijų pirmininkais“, – pažymėjo A. Gaižutis.
Pasak patarėjo, automobilių stovėjimo vietų plėtra minėtoje teritorijoje jau buvo įgyvendinta prieš keletą metų, todėl šiuo metu papildomi stovos vietų įrengimo darbai nėra planuojami.
