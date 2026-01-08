Vilijampolės daugiabučio mįslė: kas nutiko už šarvuotų vieno jo buto durų?

Apie Kauno daugiabučiuose trečiadienio vakare aptiktą dar vieną lavoną tradiciškai pranešama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje.
Joje teigiama, kad 21.34 val. buvo gautas dar vienas galimai tragišką atomazgą žadantis policijos prašymas padėti patekti į vieną Neries krantinės butą. Jis – pentajame o aukšte, o jo lauko durys – šarvuotos.
Kauno policijos atstovė šią ugniagesių gelbėtojų suvestinės informaciją papildė tuo, kad jos kolegos kvietėsi pagalbon ugniagesius, kai atvažiavę patikrinti minėto daugiabučio gyventojų pranešimo apie tai, kad jie jau ilgą laiką nemato vieno kaimyno, negalėjo šios informacijos patikrinti, nes jų niekas į minėto asmens butą neįsileido.
Policijos pagalbon išsikviesti ugniagesiai gelbėtojai užtruko įvykio vietoje gerą pusvalandį, kol atidarė šarvuotas minėto buto duris. Ir rado jame 1968 m. gimusios asmens kūną be gyvybės ženklų.
Kauno policijos atstovė šią informaciją portalui kauno.diena.lt papildė tuo, kad lavonas buvo aptiktas vonios patalpoje ir pirminės jo apžiūros metu jokio išorinio smurto žymių neužfiksuota. Tačiau tradiciškai tokiais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas velionio mirties priežasčiai nustatyti.
Pasak policijos atstovės, tai – vienintelis, remiantis suvestinėmis, praėjusią parą Kaune rastas lavonas. Nors jos kolegė yra portalui kauno.diena.lt teigusi, kad jau įprasta, jog jų per parą, remiantis pradėtais ikiteisminiais tyrimais dėl mirties priežasties nustatymo, būna keli.
Taigi, panašu, kad jau baigiame išsilaižyti ne per seniausiai buvusių didžiųjų žiemos švenčių paliktas žaizdas, nes Kauno ugniagesių gelbėtojų atstovė yra portalui teigusi, jog pranešimų apie galimai mirusius žmones, į kurių butus reikia padėti patekti, dažniausiai padaugėja po įvairių švenčių. Tada įprasta pasigesti savo artimųjų arba sunerimti dėl kaimynų likimo.
