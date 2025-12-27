 Šiurpu: per Kalėdas kažkas Kaune bandė sudeginti butą?

kauno.diena.lt

Per Kalėdas viename Kauno daugiabutyje įvykdytas išpuolis.

Kaip rašoma Kuano policijos suvestinėje, laikotarpiu nuo gruodžio 25 d. apie 22 val. iki 22.30 val. Kaune, M. Riomerio g., į buto durų spynas buvo pripilta klijų, apdeginta stakta. 

Padaryta turtinė žala tikslinama.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

