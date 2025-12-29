Klaipėdietę pykdo daugiabutyje nesibaigiantis triukšmas

Tęsiasi kasdien
Viena klaipėdietė pasakojo atsidūrusi aklavietėje – gyvenamajame daugiabutyje triukšmas toks, kad svarstoma palikti savo būstą.
Moteris, pasislėpusi po anonimo kauke, feisbuke viešai pasakojo, kad virš jų gyvenančių kaimynų keliamas triukšmas girdimas kone kiekvieną dieną.
„Gal kam nors buvo panaši situacija ir patarsite, kaip spręsti šią problemą? Įsigijome butą pietiniame rajone, virš mūsų gyvena rusakalbiai kaimynai, jie nekalba lietuviškai, o mes – rusiškai. Butas neremontuotas, grindis dengia fanera ar kažkas panašaus, todėl mums girdisi kiekvienas šių kaimynų žingsnis. Jų vaikas grįžęs iš mokyklos be perstojo bėgioja, bilda – jaučiasi kiekviena vibracija“, – situacija skundėsi klaipėdietė.
Triukšmas – nepakeliamas
Moters teigimu, triukšmas tampa nepakeliamas, o bandant kalbėtis – nesulaukiama jokios reakcijos.
„Paprašius tyliau – ignoruoja ir po kelių minučių vėl elgiasi taip pat. Pavyzdžiui, jeigu pabeldi į radiatorių – mergaitė, kaip provokuodama, pradeda trypti kulnais intensyviai į grindis, arba netgi beldžia atgal į radiatorių“, – pasakojo moteris.
Anot klaipėdietės, jos šeima yra gyvenusi ne viename bute, tačiau tokio triukšmo dar neteko patirti.
„Taisykles jie žino, nuo 22 val. būna tylu iki pat ryto, taip pat negeria, muzikos neleidžia. Tačiau susikalbėti neįmanoma, atrodo, kad jiems kitų kaimynų ramybė yra nesvarbi. Esame neviltyje, neįmanoma priprasti, todėl svarstome net nuomotis kitą būstą – šį pernuomoti ar net pardavinėti. Gal kas nors laimėjote tokį „karą“ su kaimynais? Kaip išsprendėte problemą taikiai?“ – feisbuke klausė moteris.
Pranešti – policijai
Tačiau komentaruose pasigirdo ir kitoks požiūris – komentavusi klaipėdietė Veronika priminė, kad senos statybos daugiabučiuose toks triukšmas yra beveik neišvengiamas.
„Blokiniai namai – juk todėl ir girdisi viskas. Patikėkite, ir jus girdi kaimynai, tik nieko nesako“, – rašė ji.
Anot moters, tinkamą sprendimą atrasti yra sudėtinga, nors ir daugeliui tokios triukšmo problemos tampa nepakeliama kasdienybė.
„Kur išsikelsite – visur bus kaimynų, o norint visiškos tylos, belieka nuosavas namas. Tokia yra šiandieninė realybė – jeigu jie laikosi taisyklių ir netriukšmauja nuo 22 val., nieko nepadarysite“, – pažymėjo klaipėdietė.
Tačiau aplinkinių triukšmui kartojantis – kiekvienas gali drąsiai kreiptis į policiją.
Klaipėdos miesto savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus atstovų teigimu, apie triukšmą keliančius veiksmus, vykdomus vakaro metu (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties metu (nuo 22 iki 7 val.) gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kurie trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, gyventojai gali pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
