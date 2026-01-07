Palangoje – Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai

Šiais metais minimas Sausio 13-osios 35-metis. Šių metų iniciatyvas vienys šūkis „Laisvės liepsna iš kartos į kartą“. Šis šūkis kviečia pažvelgti į laisvę ne tik kaip į istorinį simbolį, bet ir kaip vidinę būseną, kurioje persipina praeities pasakojimai ir šiandienos žmogaus mąstymas, o vidinė laisvės liepsna perduodama iš kartos į kartą.
Sausio 12–13 dienomis Palanga kvies susiburti ir prasmingai paminėti Laisvės gynėjų dieną, pabūti kartu, prisiminti ir perduoti atmintį iš kartos į kartą.
Minėjimas prasidės šv. mišiomis už Laisvės gynėjus. Po šv. mišių Šviesos eisena pajudės nuo Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios link Nepriklausomybės aikštės. Šviesą eisenoje neš šauliai, simboliškai primindami, kad laisvė gimsta iš drąsos, vienybės ir pasiryžimo ją ginti. Visi kviečiami pasipuošti tautine atributika.
Eiseną vainikuos Laisvės atminimo ugnies įžiebimas Nepriklausomybės aikštėje. Prie laužo bus pagerbti Laisvės gynėjai, prisiminti tie, kurie 1991-ųjų sausį stovėjo už mūsų laisvę. Čia skambės dainos, kurias kartu su folkloro ansambliu „Mėguva“ ir Jūros šaulių vyrų choru dainuos visi.
Prie ugnies minėjimo dalyviai vaišinsis karšta arbata.
Programa
Sausio 12 d., pirmadienį: 18 val. šv. mišios už Laisvės gynėjus (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje).
18.45 val. Šviesos eisena (nuo Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios iki Nepriklausomybės aikštės).
19 val. Laisvės atminimo ugnis (Nepriklausomybės aikštėje).
Sausio 13 d., antradienį: 8 val. visuotinė pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“. Kviečiame languose dešimčiai minučių uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.
Šv. mišios už Taiką: 12 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, o 18 val. Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje.
