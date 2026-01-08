Į Nidą po daugiau nei 200 metų grįžta Martyno Liudviko Rėzos dainos

Konkurso tikslas – populiarinti M. L. Rėzos palikimą, iš naujo jį įprasminti ir paskatinti šiuolaikiškas, drąsias bei kūrybiškas dainų interpretacijas, jungiančias tradicinį folklorą su dabarties muzikinėmis formomis.
„Džiaugiuosi šia idėja kaip žmogus, kuris svarsto apie mūsų išlikimą šiame pasaulyje – būti ne tik neužmirštam po 200 metų, bet netgi naujai atrastam teikia šiokios tokios vilties, kad tai, ką darome, nėra beprasmiška. Pats asmeniškai dabar atrandu senus autorius, pavyzdžiui, Sarbievijų, ir suvokiu, kad jų tekstai yra visiškai aktualūs dabartiniam žmogui. Kaip filologas ir, sykiu, žmogus, kilęs iš tų kraštų, kaip ir M. L. Rėza, džiaugiuosi, kad jis yra nepamirštamas“, – sakė Pijus Opera, savo kūryboje originaliai jungiantis lietuvių literatūros, folkloro ir šiuolaikinės muzikos klodus.
Anot jo, M. L. Rėza kalba apie fundamentalius dalykus, tokius kaip meilė, laikinumas, ilgesys, kurie nepraranda aktualumo.
„Tačiau mane Rėza domina dėl pačios tekstinės geografijos: gausu nuorodų į Kuršių neriją, užpustytus Karvaičius, ko mūsų poezijoje reta ir tai, kad tarp lietuviškos gamtos, pavyzdžiui, Nidos, jis įterpia svetimybes, pavyzdžiui, palmes. Tai modernus poetas ne tik tais laikais, bet ir šiais. Žinoma, reikia įvertinti ir jo iškalbingumą, ritmą bei rimą, kurie, skaitant vokiečių kalba, dar labiau išryškėja“, – mintimis dalijosi Pijus Opera.
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ organizuojamame konkurse-koncerte suskambės daugiau nei trys dešimtys M. L. Rėzos užrašytų pamario krašto dainų, kurias atliks muzikantai ne tik iš Klaipėdos regiono, bet ir iš Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio, Jurbarko bei Veliuonos, taip pat dalyvaus Neringos folkloro ansambliai. Vaikų kategorijoje varžysis tik autentiško dainavimo atlikėjai, o suaugusieji pristatys ir instrumentines, ir elektronines interpretacijas.
„Sausio 9-oji, tikroji M. L. Rėzos gimimo diena, taps puikia proga išgirsti pamario krašto dainas naujai“, – teigė renginio organizatorė Aušra Feser.
Konkurso-koncerto dalyvius vertins LNKC nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailienė, Klaipėdos etnokultūros centro direktorė Nijolė Sliužinskienė,kompozitorius ir atlikėjas, postfolkloro ir garsovaizdžių kūrėjas Donatas Bielkauskas, kompozitorius, LMTA Kompozicijos katedros dėstytojas doc. Jonas Jurkūnas bei etnologas, etninės muzikos atlikėjas Jonas Kavaliauskas.
Nemokamas renginys vyks sausio 9 d., 15.00 val., atsinaujinusiame Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“.
Kiti M. L. Rėzos metams skirti renginiai Neringoje
„Simboliška, kad M. L. Rėzos metus pradedame kviesdami pažvelgti į jo surinktą pamario krašto dainų lobyną – dainas, kurias Rėza išsaugojo ir paliko mums. Tai gyvas paveldas, jungiantis kartas, stiprinantis mūsų tradicijas ir praturtinantis dabartį. Tegul pamario krašto dainos suskamba naujai ir drąsiai, tuo pačiu išlaikydamos pagarbą mūsų paveldui “, – sakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Skirtų renginių ciklą sausio 10 dieną pratęs Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyksianti tradicinė M. L. Rėzos kultūros ir meno premijos įteikimo ceremonija. Septynioliktoji premija Neringos savivaldybės tarybos sprendimu skirta tapytojui, plenerų organizatoriui Sauliui Kruopiui.
Vasarą Kuršių nerijos istorijos muziejuje bus pristatyta paroda iš Aleksandro Popovo ir Jelenos Kosinovos kolekcijos, skirta Rėzai, o rugpjūčio pabaigoje vyks folkloro festivalis „Pūsk, vėjuži!“, aktualizuojantis jo indėlį į lietuvių tautosakos ir kultūros paveldą.
Rudenį jubiliejinių metų programą pratęs tarptautinė mokslinė konferencija „Rėza – Apšvietos epochos žmogus“, subursianti tyrėjus ir kultūros istorikus. Visus metus visuomenei bus skirtas laidų ciklas „Didžioji kelionė per Mažąją Lietuvą“, taip pat vyks istorinio laivo – kurėno „Rėza“ statyba Gintaro įlankoje Juodkrantėje.
Jubiliejinius metus papildys nauji turistiniai maršrutai, specialios ekskursijos, edukacijos, viešosios paskaitos ir kitos kultūros, švietimo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos, leidžiančios plačiau pažinti M. L. Rėzos asmenybę, jo kūrybinį palikimą ir reikšmę Lietuvos kultūrai.
Apie M. L. Rėzą
M. L. Rėza gimė 1776 m. sausio 9 d. Karvaičių kaime kuršininkų šeimoje. Anksti likęs našlaičiu, pirmuosius devynerius gyvenimo metus gyveno Kuršių nerijoje, vėliau augo ir brendo Kristijono Dovydo Viticho šeimoje Kaukėnuose, motinos giminaičių Prūsijos lietuvninkų aplinkoje.
Dėl savo stropumo ir ypatingo noro toliau mokytis per didelius vargus penkiolikos metų Viticho buvo išsiųstas į Karaliaučių, kur, nepaisant skurdo, gabus ir atkaklus jaunuolis baigė Karaliaučiaus universitetą, tapo jo profesoriumi, o vėliau ir rektoriumi. 30 metų vadovavo Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarui, rūpinosi jo išlikimu universitete ir studentų mokymosi sąlygų gerinimu – savo turtą testamentu paliko studentų bendrabučiui įsteigti.
Rėzai turime būti dėkingi ir už tai, kad iš rankraščių ir nuorašų parengė, į vokiečių kalbą išvertė ir išleido pirmąjį lietuvių grožinės literatūros kūrinį – Kristino Donelaičio „Metus“ (1818 m.). Jis taip pat surinko, parengė ir 1825 metais savo lėšomis išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį, su dainų vertimais į vokiečių kalbą ir studija apie lietuvių dainų poetiką. Abi knygos išleistos ir buvo skirtos plačiai Europos akademinei visuomenei, pateko į Europos mokslo ir kultūros erdvę, o dainų rinkinys po dviejų metų pasirodė išverstas į čekų kalbą.
Rėza išleido du poezijos tomus, bendru pavadinimu „Prutena“ (1809 m. ir 1825 m.). Iš originalo kalbų į lietuvių vertė ir parengė naujų Biblijos vertimo redakcijų. Kaip karo kapelionas dalyvavo Napoleono karuose, grįžęs parašė ir 1814 m. išleido intelektualinį kelionių dienoraštį „Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio: mūšių, kurių liudininku teko būti pačiam autoriui, aprašymai“.
Rėzą galime laikyti lietuvių folkloristikos pradininku, vienu iš pirmųjų lietuvių literatūros kanono formuotojų, tiltu tarp lietuvių liaudies kultūros ir Europos mokslo. Jo veikla turėjo ženklios, net lemtingos įtakos ir vėlesniam lietuvių tautiniam atgimimui, nors jis pats gyveno dar iki jo pradžios.
