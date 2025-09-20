Lapių kaimo bendruomenė kviečia į Avikirpio šventę

Į svečius šį kartą atvykstančius pakvietė kaimo turizmo sodybos „Prie šaltinio“ savininkai.
O įvairiausius renginius organizuos ne tik Lapių kaimo bendruomenė, bet ir kaimynai iš kitų bendruomenių.
Lapių bendruomenės centro pirmininkė Laima Karbauskienė tikino, kad sudėtingiausia šventei buvo surasti avį.
„Bendruomenė ieško avies ir to, kas ją kirps. Prisidedame, kuo tik galime visi“, – teigė L. Karbauskienė.
Kartu su bendruomene šventę organizuoja ir Vėžaičių kultūros centro darbuotojai.
Lapiškiai ketina pademonstruoti senovinį avies kirpimo metodą.
„Avis bus kerpama senoviškomis žirklėmis. Visi galės pamatyti ir patys pabandyti. Pas mus kalvų daug, todėl avys vis dar kai kur auginamos. Norime visiems parodyti ne tik avis, bet ir tai, ką lietuviai mokėdavo padaryti iš avies vilnos“, – pasakojo L. Karbauskienė.
Todėl šį sekmadienį Lapiuose bus galima pasimokyti iš avies vilnos pasigaminti pirties kepurę.
„Dar daug kas nežino, kaip veliama vilna. Pakvietėme amatininkus, kurie parodys, kaip verpiami siūlai“, – pasakojo L. Karbauskienė.
Į šventę pakviesti ne tik Klaipėdos rajono, bet ir Kretingos edukatoriai, kurie pristatys vilnos kelio edukacijas.
Kiti kaimynai iš Brožių kaimo virs patiekalą iš avienos ir juo vaišins šventės dalyvius.
„Kviečiame Brožių virtuvės įkūrėją Vidą Riaukienę, kuri žada nustebinti naujais skoniais. Į šventę pakviesti ir medžiotojai, kurie parengs savo trofėjų kiemelį“, – pasakojo L. Karbauskienė.
Kviečiame visus kaimynus, nes taip smagiau ir įdomiau.
Lapiškiai švęsti pradės 13 val.
Lapių kaimas įsikūręs vaizdingame Minijos upės slėnyje.
Vėžaičių kultūros centro vadovė Diana Ciparienė pasakojo, kad į šventę pakviesti ne tik amatininkai, bet ir žolininkai, o šventė bus puiki proga pasitikti rudenį ir palydėti vasarą.
„Vilna lietuviui nuo seno buvo šilumos šaltinis, avis buvo maisto šaltinis. Tradicijos yra labai gilios. O dabartinis jaunimas nelabai pažįsta vilnos kelio. Stebėdami avies kirpimą vaikai kartais paklausia, ar gyvūnui skauda. Tai rodo, kad senųjų tradicijų vaikai nežino. Dabar avis kerpa elektrinėmis žirklėmis, o senovinio proceso nedaug kas yra matęs. Tai yra mūsų tautos paveldas. O šventė yra bendrystė“, – kalbėjo D. Ciparienė.
Vadovė patikino, kad šventėje susirinks daugybė kaimynų.
„Kas nenorės avienos troškinio, Gargždų miesto bendruomenė prikeps vaflių. Turėsime močiutę, kuri su savo verpimo rateliu į šventę atvažiuos. Vešis net atsargines detales, nes ratelis jau senas, nors itin saugotas“, – pasakojo D. Ciparienė.
Slengių daugiafunkcio centro kapela „Martvežiai“ linksmins susirinkusiuosius.
„Turėsime įvairių siurprizų. Labai laukiame medžiotojų klubo „Žvelsa“ vyrų. Nes labai svarbu, kad vilkai avelių nepjautų. Jei pavyks, gal ir piemenų bandeles kepsime. Kviečiame visus kaimynus, nes taip smagiau ir įdomiau. Sekmadienis turi būti skirtas bendrystei“, – patikino D. Ciparienė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
Naujausi komentarai