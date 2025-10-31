 Soduose – moliūgų instaliacija: kiemelyje tvyro šventinė nuotaika

Soduose – moliūgų instaliacija: kiemelyje tvyro šventinė nuotaika

2025-10-31 11:25
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdos rajono sodininkai susikūrė moliūgų kiemelį, kuriame tvyro šventinė nuotaika.

Talka: kaimynai ne pirmus metus rengia rudenines šventes, šį kartą vieša erdvė buvo ypatingai papuošta. Susibūrė: trijų bendrijų žmonės savomis rankomis sukūrė instaliaciją, kuri džiugina akis ne tik sodininkams. Išmonė: sodininkai puoselėja tradicijas ir kiekvienam metų laikui ruošia vis kitą šventę.

Viešą erdvę puošė trijų sodininkų bendrijų žmonės – „Šernų“, „Minijos“ ir „Gilės“ bendrijų sodininkai.

Bendrijos „Šernai“ pirmininkas Antanas Levickas tikino, kad sodininkai sukurtos instaliacijos Helovino dekoracija nepanoro vadinti.

„Helovinas ne mūsų šventė. Pas mus – moliūgų šventė. Pernai buvo moliūgų vestuvės, o šiemet moliūgams atidarėme verslą – restoraną“, – šmaikštavo bendrijos pirmininkas.

Susibūrė: trijų bendrijų žmonės savomis rankomis sukūrė instaliaciją, kuri džiugina akis ne tik sodininkams. / Organizatorių nuotr.

Instaliacija gyvuos savaitę ar dvi, o po to moliūgai atiteks ūkininkams.

„Pirmiausia rinkomės į moliūgų skaptavimo dirbtuves. Viena šalia kitos yra įsikūrusios trys sodų bendrijos. Kaimynus ne tik į šventę kvietėme, bet ir į talką. Susirinko didelis būrys ir visi kartu darbavomės“, – pasakojo „Šernų“ bendrijos pirmininkas.

Sodininkai sukūrė instaliaciją, pavadintą moliūgų restoranėliu.

Šiurpnakčio nuotaiką kuria ne tik raganos skulptūra, bet ir šluotų „parkingu“ pavadinta instaliacija.

Iš trijų kaimyninių sodų bendrijų – didžiausia sodų bendrija „Minija“, kur yra apie 1,2 tūkst. sklypų, „Šernų“ bendrijoje yra apie 800 sklypų, „Gilės“ soduose – kelios dešimtys.

A. Levickas tikino, kad ilgamečiai sodininkai pažįsta ne tik kaimynystėje gyvenančius suaugusiuosius, bet ir jų vaikus ar net anūkus.

„Gyvenimas soduose – tai ne daugiabutyje. O soduose labai daug žmonių gyvena“, – tarstelėjo A. Levickas.

Išmonė: sodininkai puoselėja tradicijas ir kiekvienam metų laikui ruošia vis kitą šventę. / Organizatorių nuotr.

Daug klaipėdiečių turi sodo sklypus Šernuose.

„Kol dar veiks instaliacija, vertėtų klaipėdiečiams užsukti ir apžiūrėti kiemelį. Bus renkamas gražiausias moliūgas“, – teigė A. Levickas.

Po šventės sodininkai specialiai turės vežti moliūgus ūkininkui.

„Į mišką girininkas neleido moliūgų vežti. Nei į mišką, nei iš miško. Negalima“, – patikino A. Levickas.

Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.

Šiame straipsnyje:
Šernų sodai
šventė
moliūgų šventė
Helovynas
šiurpnaktis
Moliūgai
bendruomenė
sodų bendrija
instaliacija
Pilietinė iniciatyva

