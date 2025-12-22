Gydytojai išrašo ne vaistus, o „Gero ūpo receptus“

Kazlų Rūdoje gyvenanti Bronelė daug laiko praleidžia bibliotekoje – čia randa veiklos ir bendraminčių. Tačiau moteris prisipažįsta nustebusi, kai gydytoja vietoj vaistų jai išrašė „Gero ūpo receptą“. Ši iniciatyva skirta vyresnio amžiaus žmonių ir žmonių su negalia emocinei savijautai gerinti bei vienišumui mažinti.
„Kultūriniai renginiai – puiki paskata bendravimui, sveikatai ir apskritai. Senjorai Kazlų Rūdoje prasmingai praleidžia laiką“, – sakė Kazlų Rūdos gyventoja Bronelė Rudvalienė.
Šeimos gydytojai, įvertinę paciento savijautą, gali išrašyti „Gero ūpo receptą“ – nemokamus bilietus į koncertus ir kitas kultūrines veiklas.
„Yra, kurie ne taip pasiturinčiai gyvena, gauna mažesnes pensijas – čia iš tikrųjų labai smagu“, – teigė B. Rudvalienė.
Vieniši senjorai sako, kad ypač mažesniuose miesteliuose tokie receptai tampa didele dovana – apie tai kalbėdami jie sunkiai sulaiko ašaras.
„Labai svarbu tas išėjimas, kai žmogus lieka vienas, neturi artimų žmonių. Tie išėjimai yra labai svarbūs ir labai reikšmingi“, – kalbėjo Kazlų Rūdos gyventoja Ona Kajokienė.
Tam pritaria ir medikai – šeimos gydytoja pastebi, kad senjorams išrašius tokius receptus jų savijauta akivaizdžiai gerėja.
„Kurie daugiausiai skundžiasi įvairiomis sveikatos problemomis, kankina fiziniai, emociniai dalykai, dėl to matome kaip išeitį žmonėms pabendrauti, išeiti“, – aiškino šeimos gydytoja Rita Markevičienė.
Pasak gydytojos, be fizinių negalavimų, senjorus labiausiai kankina vienišumas. Po „Gero ūpo recepto“ kai kam net sumažėja įprastinių vaistų dozės.
„Teigiamas poslinkis tikrai yra – vienišumo jausmas mažesnis, laimingesni grįžta po koncertų, papasakoja įspūdžius. Mes džiaugiamės ir mūsų pacientai džiaugiasi. Kartais ir vaistų dozes sumažinti tenka“, – teigė R. Markevičienė.
Kazlų Rūdoje „Gero ūpo receptai“ išrašomi nuo pernai rudens. Tačiau miestelis, kuriame gyvena daugiau nei 5 tūkst. gyventojų, neturi visų pramogų – į teatrus ar kino seansus iki šiol tekdavo važiuoti kitur, nes vietos kino salės neliko prieš 20 metų.
„Turime važiuoti į Kauną, į Marijampolę, jeigu norime patekti į kiną. Kazlų Rūdoje prieš daug metų buvo kino salė, dabar ten naujas pastatas, bet seniau ten buvo biblioteka, kurioje rodydavo indų filmus“, – pasakojo Kazlų Rūdos neįgalių žmonių draugijos vadovė Ramutė Sarapinavičienė.
Gruodžio viduryje paskelbta, kad atnaujintame Kultūros centre duris atveria daugiafunkcė salė – dabar čia veikia ir kino teatras.
Telpa 337 žiūrovai. Iki šiol filmai miestelyje buvo rodomi ant sienos buitiniu projektoriumi.
„Sieksime tapti pilnaverčiu kino teatru ir rodysime kino filmus, kurie transliuojami visoje Lietuvoje“, – teigė Kultūros centro renginių organizatorė Odeta Pučinskienė.
Priešingai nei didmiesčiuose, kur kiekviena kultūros įstaiga turi savo pastatą, Kazlų Rūdoje vienas kultūros centras atstovauja viskam – čia gimsta spektakliai, o senjorams nebereikia keliauti į kitus miestus dėl gero ūpo.
„Teatrai gastroliuoja, atkeliauja pas mus. Bandome užpildyti poreikį kurdami teatro studiją. Režisierius Nerijus Petrokas pakviestas ir buria į mėgėjų teatriuką“, – sakė O. Pučinskienė.
Rūpintis sveikata galima įvairiai, o kartais geriausias vaistas – juokas, muzika ir buvimas su artimaisiais ar bendruomene.
