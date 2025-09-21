Klaipėdoje gyvenantiems ukrainiečiams – dovana

Spektaklis „Fabijonas“, režisuotas Alvydo Vizgirdos, Žvejų rūmuose bus rodomas pirmadienį 19 val. Pagrindinį vaidmenį atliks aktorius Aurimas Pintulis.
Pasak Žvejų rūmų direktorės Kristinos Jakštės, iki rugsėjo 22-osios Chersone vyksta teatrų festivalis „Taurijos Melpomenė“ į kurį buvo pakviestas ir Klaipėdos pilies teatras.
„Pilies teatras yra pakviestas į tą festivalį, bet spektaklis bus rodomas ne ten, o čia esantiems ukrainiečiams. Mintis yra tokia. Festivalis vyksta iki rugsėjo 22 dienos, pirmadienio. Kviečiame visus per Tautinių kultūrų centrą, socialinių tinklų grupes, siunčiame kvietimus. Mūsų teatro salė talpina per šimtą žmonių, tad tikrai turėtų visi tilpti“, – sakė K. Jakštė.
Spektaklis vyks lietuvių kalba.
„Norime, kad ir čia gyvenantys žmonės būtų įtraukti. Pirma mano mintis buvo, kad nufilmuosime spektaklį, bet nusprendėme jį rodyti čia esantiems žmonėms. Spektaklis bus lietuvių kalba. Jame yra daug emocijų. O žmonės čia jau kaip ir gyvena, šnekamąją kalbą truputį supranta, tekstas irgi yra išverstas į visas kalbas. Prieš spektaklį bus trumpas anonsas ukrainiečių kalba“, – teigė K. Jakštė.
Anot organizatorių, istorija apie Fabijoną yra ir paprasta, ir nepaprasta – apie sovietinio pokario laikotarpiu Lietuvoje gyvenantį žmogų, kurį užburia svajonė pamatyti Tadž Mahalą.
