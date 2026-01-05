 Bilietai išgraibstyti, ovacijos nenutyla – žiūrovų pageidavimu papildomas „Kaktusai+“ spektaklis

2026-01-05 12:50
KVMT inf.

Audringos ovacijos po gruodžio 12 d. gastrolių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje Vilniuje bei greitai išpirkti bilietai į sausio 22 d. spektaklį Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (toliau KVMT) salėje „Jūra“ paskatino KVMT paskelbti papildomą šokio diptiko „Kaktusai+“ parodymą sausio 21 dieną.

Kaktusai Kaktusai Garso elipsė Garso elipsė

„Kaktusai“

Žymaus švedų choreografo Alexanderio Ekmano „Kaktusai“ (Cacti) – 2023 m. pirmą kartą sudygo ne tik Klaipėdoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Net nepalankiausiomis aplinkos sąlygomis išgyvenantys kaktusai yra paplitę visame pasaulyje – nuo sausringų plynių abiejose Amerikose iki palangių mūsų butuose. Tačiau teatro scenoje, o juo labiau šokio spektakliuose, jų niekas nebuvo regėjęs iki 2010 m., kai A. Ekmanas sumanė jais papuošti sceną savo spektaklyje. Nuo to laiko „Kaktusai“ tapo visame pasaulyje atpažįstamu choreografo kūrybos ženklu, įvairių trupių repertuaruose pristatytu jau daugiau kaip dvidešimt kartų nuo Sietlo JAV ir San Paulo Brazilijoje iki Sidnėjaus Australijoje ir Velingtono Naujojoje Zelandijoje.

Šio spektaklio choreografiją A. Ekmanas kūrė drauge su muzikos atlikėjais: „susikūrėme ritminį žaidimą, kuriame šokėjai sąveikauja su styginių kvarteto muzikantais – tai ir tapo kūrinio partitūra.“ Toną ir tempą šiai partitūrai užduoda styginių kvarteto gyvai atliekama improvizacija ir orkestrui aranžuotas Franzo Schuberto Styginių kvarteto d-moll „Mirtis ir mergelė“ finalas. Spektaklyje taip pat skamba ištraukos iš Josepho Haydno ir Ludwigo van Beethoveno kūrinių ir skaitovo Spenserio Theberge’o sakomi tekstai. Galime numanyti, kad jis įgarsina spektaklyje įsivaizduojamą kritiko vidinį balsą: jis kalbasi su savimi, formuluodamas frazes savo būsimai recenzijai.

Pasaulinė kūrinio premjera įvyko 2010 m. Hagoje, Nyderlanduose, atliekama „Lucent Danstheater“ (NDT2). Premjera Lietuvoje – 2023 m. Klaipėdos Žvejų rūmuose. „Kaktusuose“ šokantis solistas Yanas Malaki 2024 m. buvo apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“ nominacijoje „Baleto solistas“.

Kaktusai
Kaktusai / M. Aleksos nuotr.

„Garso elipsė“

Pirmoje vakaro dalyje baleto trupės meno vadovas Gajus Žmavcas (Slovėnija) savo kurtu spektakliu „Audio Unit“ (Garso elipsė) suteikia galimybę publikai visą Klaipėdos trupę išvysti kaip vientisą organizmą. „Spektaklio pavadinime susijungia du man svarbūs dėmenys: garsas arba muzika, kurią kuriu pats, ir vienetas – kaip mūsų trupės narių visuma ir vienybė“, – yra sakęs choreografas. Spektaklio premjera įvyko 2024 m. rugpjūtį Klaipėdos elinge Tarptautinio Klaipėdos festivalio metu.

Choreografas su Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru pradėjo bendradarbiauti 2021 m. Su KVMT baleto trupe užsimezgusi abipusė simpatija dirbant Edwardo Clugo asistentu ne sykį sugrąžino šį įvairiais talentais apdovanotą menininką į uostamiestį įgyvendinti savo kūrybinių sumanymų, kol 2023–2024 m. sezono pradžioje Gajus Žmavcas tapo trupės meno vadovu.

Garso elipsė
Garso elipsė / M. Aleksos nuotr.
Straipsnis užsakytas
