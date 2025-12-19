Putinas: renkant Kyjivo vyriausybę turėtų balsuoti ir Rusijoje gyvenantys ukrainiečiai

„Ukrainos valdžia pagaliau turi tapti teisėta, o tai neįmanoma be rinkimų“, – penktadienį per kasmetinę spaudos konferenciją Maskvoje sakė Kremliaus vadovas.
V. Putino teigimu, Rusija yra pasirengusi svarstyti dalinį ugnies nutraukimą. Tačiau tuo pačiu metu jis pareikalavo, kad būtų užtikrintos į Rusiją pabėgusių ukrainiečių balsavimo teisės. V. Putino skaičiavimu, jų jo šalyje yra nuo 5 iki 10 milijonų.
V. Putinas nuo praėjusių metų reikalauja, kad Ukrainoje būtų surengti nauji rinkimai, aiškindamas, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis nebėra teisėtas, nes jo penkerių metų kadencija baigėsi 2024 m. gegužę.
Pats V. Putinas pakeisdamas Rusijos konstituciją užsitikrino sau penktąją kadenciją prezidento poste.
Naujų rinkimų Ukrainoje reikalauti neseniai ėmė ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Nors Ukrainoje jau daugiau nei trejus su puse metų galioja karo padėtis, įvesta po to, kai 2022 m. vasarį V. Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją, kuriai esant bet kokius rinkimus šalyje rengti draudžiama, V. Zelenskis neseniai pareiškė esąs pasirengęs leisti surengti rinkimus. Jis sakė, kad paprašys parlamento atlikti tam būtinus teisės aktų pakeitimus. Tačiau šį pažadą jis susiejo su reikalavimu nutraukti ugnį.
V. Putino argumentas – karo metu jo šalyje rinkimai vyksta
Pasak V. Putino, reikalavimas užtikrinti saugumą per rinkimus yra taktika dėmesiui nukreipti. Jis teigė, kad Rusija praėjusiais metais surengė rinkimus į parlamento žemutinius rūmus – Valstybės Dūmą – ir be išankstinio ugnies nutraukimo.
Tačiau jis sakė, kad yra pasirengęs apsvarstyti saugumo priemones rinkimų metu. Pavyzdžiui, jis pasiūlė, kad Rusija galėtų nepulti Ukrainos, kol vyksta balsavimas.
