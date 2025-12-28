 Psichologė: kai kurie ukrainiečiai palieka Latviją dėl pranešimų apie galimą grėsmę iš Rusijos

Psichologė: kai kurie ukrainiečiai palieka Latviją dėl pranešimų apie galimą grėsmę iš Rusijos

2025-12-28 15:51
Živilė Aleškaitienė (UKRINFORM)

Kai kurios ukrainiečių šeimos, įskaitant motinas su vaikais, praėjusiais metais išvyko iš Latvijos po to, kai pasirodė nerimą keliančių pranešimų apie galimą Rusijos grėsmę Baltijos šalims.

Psichologė: kai kurie ukrainiečiai palieka Latviją dėl pranešimų apie galimą grėsmę iš Rusijos
Psichologė: kai kurie ukrainiečiai palieka Latviją dėl pranešimų apie galimą grėsmę iš Rusijos / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai interviu „Ukrinform“ pranešė Ukrainos namų Latvijoje psichologė Natalija Urus.

Pasak jos, vis pasirodančios naujienos apie Rusijos grasinimus daugeliui ukrainiečių sukelia stiprų nerimą ir tiesiogiai veikia jų psichologinę būklę.

„Kai kyla informacijos apie pasirengimą puolimui banga, prie mano kabineto vėl išsirikiuoja eilė. Žmonėms tai yra dirgiklis. Ne kartą girdėjau frazę: „Geriau jau grįšiu į Ukrainą. Ten jaučiuosi ramiau“. Per praėjusius metus nemažai motinų su vaikais išsigando tokių žinių ir išvyko į Vokietiją“, – pasakojo terapeutė.

Ji taip pat pažymėjo, kad daugelis Latvijoje gyvenančių ukrainiečių laiko pasiruošę savo dokumentus ir tam tikras sumas pinigų tam atvejui, jei prireiktų skubiai išvykti iš šalies.

Kaip buvo pranešta anksčiau, Karo studijų institutas (ISW) pažymėjo, kad Rusijos pareigūnai Baltijos šalių atžvilgiu ir toliau naudoja tuos pačius naratyvus, kuriuos Rusija anksčiau naudojo siekdama pateisinti agresiją prieš kitas šalis.

Šiame straipsnyje:
ukrainiečiai
Latvija
Ukraina
karas Ukrainoje
Rusija
grėsmė iš Rusijos
karo grėsmė

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų