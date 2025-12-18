Neringos tarybos nariui Vaidui Venckui – viltis po 20 metų gauti statybų leidimą Juodkrantėje

Tuo metu V. Venckus sako lauksiantis leidimo rekonstrukcijai ir jį gavęs ketina įgyvendinti seniai suplanuotą projektą.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vadovė Lina Dikšaitė BNS teigė, jog dar svarstomi teismo argumentai ir vėliau bus sprendžiama, ar juos skųsti aukštesnei instancijai.
„Mes dar turime laiko aptarti, svarstysime, įsivertinsime, susipažinsime, nes tik antradienį sprendimą gavome“, – sakė L. Dikšaitė.
Gavus leidimus projektas būtų įgyvendinamas
Neringos tarybos ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, buvęs Nidos paramos ir labdaros „Lions“ klubo prezidentas V. Venckus BNS teigė, jog direkcijai išdavus leidimą rekonstruoti statinius projektas būtų tęsiamas.
Pasak jo, vietoj jų planuojama pastatyti paslaugų centrą su SPA ir kavine, sutvarkyti kalno šlaitą.
„Projektas tikrai yra įkomponuotas į gamtą – atkuriamas šlaitas, kuris anksčiau vykdant statybas buvo pažeistas. (...) Statiniai būtų rekonstruojami į požeminį, visuomenei pritaikytą pastatą, kuriame atsirastų mini SPA paslaugos, pirtis, ištisus metus veikianti kavinė“, – BNS sakė V. Venckus.
Kaip nurodoma 2021 metais viešintuose projektiniuose pasiūlymuose, kopų šlaitą tikimasi atstatyti panaikinus ten esančius teniso kortus.
Anot V. Venckaus, sutvarkyti šiuo metu apleistą teritoriją šalia bažnyčios ir poilsio namų „Ąžuolynas“ siekiama nuo 2004 metų.
„Ten esantys statiniai, kurie buvo pastatyti 1980 metais – buvusio viešbučio siurblinė, garažai, sandėliai – tikrai šiuo metu nepuošia Neringos kampelio. Mano šeima juos įsigijo 2004 metais. (...) Nuo tada šitas projektas yra ruošiamas, mėginamas sutvarkyti“, – aiškino politikas.
Anot jo, per šį laiką vyko teisminiai ginčai ne tik dėl leidimo rekonstrukcijai, bet ir dėl detaliojo plano sprendinių.
„Aš turėjau vieną bylą dėl detaliojo plano sprendinio, kuomet buvo peržiūrimi viso miesto detalieji planai. Buvo išaiškinta, kad kai kurie sprendiniai pažeidė tvarkymo plano gaires. Mes išsiaiškinome, priėmė kitus sprendinius – nedidinti nei užstatymo, nei intensyvumo“, – komentavo neringiškis.
V. Venckaus teigimu, investicijos į projektą galėtų siekti apie 2 mln. eurų, o jas finansuoti planuojama banko paskola. Jis BNS nurodė pajamas gaunantis iš butų nuomos Neringoje.
Teismas: parko direkcija turi iš naujo spręsti dėl statybos leidimo
Regionų administracinis teismas antradienį patenkino V. Venckaus skundą ir panaikino Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos šių metų sausį priimtą sprendimą, taip pat įpareigojo ją iš naujo nagrinėti prašymą dėl statybos leidimo.
Kaip pranešė teismas, direkcija tikino, kad projektas neatitinka Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Neringos tarybos patvirtinto bendrojo plano, Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano.
Tuo metu Neringos tarybos narys nurodė, kad leidimo nedavusi direkcija nepagrindė, kaip projektas prieštarauja teisės aktams bei kitiems dokumentams.
Su šiuo argumentu sutiko ir teismas konstatavęs, jog direkcija neįvardijo, kokie planuojamos rekonstrukcijos sprendiniai neatitinka reikalavimų.
„Pareiškėjas kartu su projektu buvo pateikęs ekspertų išvadas, o visos projektą tikrinusios institucijos, išskyrus direkciją, jam pritarė. (...) Vien teisės normų ar teritorijų planavimo dokumentų nuostatų išvardijimas nėra pakankamas pagrindas atsisakyti pritarti projektui“, – nutarė teismas, kurio sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
