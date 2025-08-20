40-ąjį sezoną Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pasitiks ambicinga premjera

Šis pastatymas įgyvendina vieną strateginių KVMT tikslų – pristatyti Lietuvoje dar nestatytus kūrinius ir užtikrinti stilistinę repertuaro įvairovę. KVMT drąsiai imasi vieno didžiausių jungtinių teatro pastatymų ir dar baroko dvasioje. Iki šiol nė vienas Lietuvos teatras negalėjo pasigirti savo repertuare turintis G. F. Händelio operą „Julijus Cezaris Egipte“, tad tai didžiulis iššūkis ir neeilinis įvykis Lietuvos muzikiniame pasaulyje. Taip pat tai bus pirmas kartas mūsų šalyje, kai muzikinio teatro repertuare atsiduria autentiškai atliekama baroko opera.
Dirigentas ir pastatymo muzikos vadovas, žinomas baroko muzikos atlikėjas Rodrigo Calveyra (Brazilija/ Prancūzija) pabrėžia šio projekto svarbą: „Teatro scenoje pastatyti baroko operą, atliekamą autentiškais instrumentais bei stiliumi – tai didžiulis žingsnis pirmyn. Europoje tokie pastatymai visuomet sulaukia didžiulio susidomėjimo. Daug metų dirbu įvairiuose senosios muzikos projektuose, tačiau opera – visada ypatinga. Žaviuosi pagrindinį vaidmenį atliksiančio solisto balsu ir artistiškumu, taip pat džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su režisieriumi, su kuriuo mane sieja ilgametė kūrybinė draugystė. Laukiame ypatingo rezultato.“
Autentiškas baroko skambesys
Kūrybinėje komandoje ir scenoje išvysime aukščiausio lygio menininkus iš įvairių šalių. Spektaklio režisierius – Tristan Braun (Vokietija), scenografas ir kostiumų dailininkas Sebastian Ellrich (Vokietija), choreografas Nicola Mascia (Italija). Julijaus Cezario vaidmenį atliks solistas Christopher Lowrey (kontratenoras, JAV/Anglija), pagrindinius vaidmenis: Lina Dambrauskaitė (sopranas), Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Ivo Posti (kontratenoras, Estija) ir kt.
„Šis pastatymas tai ir bendradarbiavimo tarp skirtingų įstaigų pavyzdys – KVMT orkestro ložę užleisime Klaipėdos koncertų salės kameriniam orkestrui (vadovas Mindaugas Bačkus), jau ne kartą įrodžiusiam savo meilę baroko muzikai, griežiančiam specialiais barokiniais strykais ir barokiniame derinime. Prie orkestro prisijungs ir istorinių pučiamųjų instrumentų bei basso continuo atlikėjai iš užsienio. Tarp jų: barokinė arfa, viola da gamba, liutnia, barokiniai obojai, fagotai ir kiti istoriniai instrumentai, suteiksiantys operai išskirtinį baroko muzikos koloritą, – sakė KVMT vadovė Goda Giedraitytė. – Tai – monumentalus pastatymas, apjungiantis daugybę atlikėjų ir gausią kūrybinę komandą. Norime publikai ne tik pristatyti šią operą, bet ir supažindinti su baroko muzika, jos ypatumais, tad prieš premjerą organizuosime pažintinius vakarus.“
Baroko muzikos ambasadorius
Iš Porto Alegre miesto (Brazilija) kilęs Rodrigo Calveyra senąją muziką studijavo Buenos Airėse, vėliau – „Schola Cantorum Basiliensis“ Bazelyje (Šveicarija), Milane („Civica Scuola di Musica“) ir Vokietijos Trosingeno aukštojoje muzikos mokykloje. Šiandien jis koncertuoja prestižiniuose Europos ir Pietų Amerikos senosios muzikos festivaliuose, groja garsiausiose koncertų salėse, aktyviai įrašinėja senosios muzikos repertuarą. Nors veikla muzikantą veda po visą pasaulį (R. Calveyra yra Brazilijos ansamblio „Instrumentarium“ meno vadovas, groja ir yra dirigento asistentas ansamblyje „Cappella Mediterranea“ (vadovas Leonardo García Alarcón), reikšminga jo kūrybos dalis siejasi su Lietuva: jis vadovauja ansambliui „Canto Fiorito“ ir jau beveik dešimtmetį organizuoja Kretingos senosios muzikos festivalį.
Investicija į kultūrą
Ypatingai džiaugiamės ir verslo dėmesiu KVMT veiklai. Ši partnerystė liudija, kad teatras išgyvena ryškų profesinio augimo ir tarptautinio pripažinimo laikotarpį. Operos „Julijus Cezaris Egipte“ generaliniu rėmėju tapo VMG grupė, prisidėsianti prie galimybės užtikrinti šio didelio pastatymo įgyvendinimą.
„Remti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rengiamą Klaipėdos festivalį ir čia gimstančius pastatymus – mūsų įmonės tradicija ir pasididžiavimas. Džiaugiamės, kad teatras kuria tokio lygio projektus, garsinančius ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvą tarptautiniu mastu. Didžiuojamės, kad šis teatras įsikūręs būtent Klaipėdoje, ir linkime jam daug gražių premjerų“, – sako VMG grupės generalinis direktorius Egidijus Mockus.
Naujausi komentarai