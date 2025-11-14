Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pristato šokio pasaką vaikams „Panama labai graži“

Augina ateities žiūrovus
Kūrybinė komanda – choreografė Daria Verovka, kompozitorė Silvija Miliūnaitė, libreto autorė Sondra Simana, muzikos vadovas ir dirigentas Giedrius Vaznys, scenografė Sigita Šimkūnaitė, kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė bei šviesų dailininkas Andrius Stasiulis – siekia, kad spektaklio magija taptų ne tik vizualine patirtimi, bet ir prasmingu žvilgsniu į šiandienos aktualijas.
Teatro vadovė Goda Gedraitytė pabrėžė, kad Klaipėdos muzikinis teatras nuosekliai stiprina ryšį su jauniausiais žiūrovais ir augina savo auditoriją.
„Mūsų misija – auginti būsimą teatro publiką nuo pat mažens. Norime, kad vaikai susipažintų su profesionaliu menu, kuris lavina vaizduotę, jausmus ir estetinį suvokimą. Prasminga, kad spektaklio scenovaizdžio kūrėjai pasirinko aktualų sprendimą – tvarumą.“
Scenografė Sigita Šimkūnaitė ir kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė sukūrė stebuklingą pasaulį, kuriame kasdieniai daiktai tampa scenos herojais: plastiko buteliai, maišeliai virsta žuvimis ar skrajojančiais debesimis.
„Norėjome parodyti vaikams, kad iš mus kasdien supančių daiktų gali gimti meno kūriniai, bet kartu priminti, kad tie patys daiktai gali teršti gamtą ir, kad mes kartu turime rūpintis mūsų pasaulio išsaugojimu“, – kalbėjo vadovė.
Garsų stebuklai
Spektaklio muzikos autorė Silvija Miliūnaitė pasakojo, kad kurti muziką vaikams – didelis džiaugsmas ir kartu iššūkis.
„Vaikai visada jaučia tikrumą, todėl norėjosi sukurti muziką, kuri būtų gyva, žaisminga ir meniškai kokybiška. Kiekviena istorijos scena turi savo atskirą garsinį pasaulį – skambės tiek simfoninio orkestro, tiek elektroninės muzikos elementai. Bus ir linksmų, ir švelnių, lyriškų momentų. Muzika pati pasakoja istoriją ir kviečia keliauti kartu su herojais“, – pasakojo kompozitorė.
Jai antrino ir spektaklio muzikos vadovas bei dirigentas Giedrius Vaznys.
„Spektaklyje skamba labai šviesi muzika – net kai ji pasakoja apie konfliktus ar išbandymus, joje visada išlieka šviesos pojūtis. Orkestras repetuoja su džiaugsmu, nes muzika labai įvairi, ne monotoniška, kupina spalvų ir nuotaikų. Manau, žiūrovai tai tikrai pajus“, – akcentavo dirigentas.
Įkvėpimo sėmėsi iš gyvūnų
Ukrainiečių šokėja ir choreografė Darija Verovka nuo 2019 metų kuria ir šoka Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, kuriame užaugo kaip artistė ir kūrėja. Be daugelio ryškių vaidmenų teatro baleto
spektakliuose, ji išsiskiria savita choreografine vizija – KVMT choreografinėse dirbtuvėse „Dėmesio! Baletas“ jau pristatė miniatiūras, o taip pat sukūrė choreografiją šokio triptikui „Dona Kichotė (I d.), kamerinei G. Donizetti operai „Meilės eliksyras“ ir miniatiūrai „Vidujinis žvilgsnis“ projekte Hommage à Čiurlionis. Už kūrybinius pasiekimus ir sceninį meistriškumą menininkė apdovanota KVMT prizu „Pagauk bangą“ kaip Metų baleto artistė.
Spektaklio choreografė pabrėžė, kad kūrybos procese ją įkvėpė gamta, gyvūnų judesiai ir vaikų pasaulio spontaniškumas.
„Man yra svarbu, kad vaikai suprastų, kokį gyvūną jie mato ir koks veiksmas ar konfliktas vyksta scenoje. Tačiau svarbiausia – sukurti jausmą, lyg žiūrovai atsiduria istorijos sūkuryje. Norisi, kad spektaklyje vyrautų žaidybiniai elementai, atradimo džiaugsmas ir judesio poezija. Juk tai istorija apie draugystę, keliones ir svajonę rasti savo vietą pasaulyje“, – sakė choreografė.
Šokio spektaklyje pasirodys keturiolika KVMT baleto trupės artistų ir trys solistai, įkūnysiantys pagrindinius spektaklio herojus.
„Choreografijoje naudoju daug pantomimos judesių ir mizanscenų. Tai bus ne klasikiniai baleto judesiai, prie kurių esame pratę klasikiniuose šokio pastatymuose, o greičiau – scenos, primenančios animacinius filmukus, kur emocijos, gestai ir judesiai yra sustiprinti, išraiškingi, perdėti ir gyvi“, – sakė D. Verovka.
Savas ir šviesus spektaklis
Teatro baleto tarnybos vadovas ir vyriausiasis choreografas Aurelijus Liškauskas džiaugėsi, kad šis spektaklis – savas, šio teatro darbuotojų kūrinys.
„Tai mūsų trupės darbas – nuo idėjos iki įgyvendinimo. Džiaugiuosi, kad Daria, kuri vos baigusi studijas pradėjo šokti mūsų teatro trupėje, dabar čia kuria savo pirmuosius savarankiškus spektaklius. „Panama labai graži“ – brandus, šviesus ir dinamiškas kūrinys, kuriame dera šokis, muzika, scenografija ir švelnus humoras. Tai spektaklis, kuris tikrai patiks tiek vaikams, tiek suaugusiesiems“, – sakė A. Liškauskas.
Premjera „Panama labai graži“ Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre – jau lapkričio 22 ir 23 dienomis. Paskubėkite įsigyti bilietų!
