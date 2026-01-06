Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia į koncertą „Istorijos dvasia“

Sausio 13-ąją Lietuva minės Laisvės gynėjų dienos 35-metį. Šiai reikšmingai sukakčiai paminėti visoje šalyje vyks atminimo renginiai, kviečiantys pažvelgti į laisvę kaip į gyvą vertybę – nuolat atsinaujinančią, įkvepiančią ir įpareigojančią. Viena svarbiausių Klaipėdos miestui ir jo gyventojams atmintinų datų bei švenčių yra Klaipėdos krašto diena – sausio 15-ąją minime Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metines.
Muzikinės jungtys
KVMT vyriausiojo dirigento Tomo Ambrozaičio vadovaujamas KVMT simfoninis orkestras atliks Broniaus Kutavičiaus „Dzūkiškos variacijos“ ir Johanno Brahmso „Vokiškasis Requiem“, taip sujungdamas lietuviškos muzikos šaknis su europinės klasikos didybe.
B. Kutavičiaus „Dzūkiškos variacijos“ – unikalus lietuvių muzikos pavyzdys, kuriame Dzūkijos folkloro motyvai, ritminiai modeliai ir archajiška melodika tampa savitu garsų audiniu. Variacijų principas leidžia palaipsniui plėtoti muzikines idėjas, kur folkloras nėra tiesiogiai cituojamas, o įsilieja į gyvą kūrinio dvasią. Kartojimo, pulsavimo ir monotoniškumo elementai suteikia rituališkumo pojūtį, kviečiantį klausytoją į vidinę kelionę, kur gamta, tradicijos ir istorija susilieja į vientisą patirtį.
Tuo metu Johanno Brahmso kūrinys, skirtingai nei tradiciniai Requiem, sukurtas vokiečių kalba ir skirtas gyvųjų paguodai. Muzikinė kelionė veda iš skausmo ir netekties į susitaikymą, ramybę ir viltį. Kūrinys balansuoja tarp didybės ir intymumo, tarp kolektyvinės patirties ir asmeninio išgyvenimo, todėl ypatingai rezonuoja su Klaipėdos krašto istorine atmintimi.
Lyg kultūrinis reiškinys
KVMT simfoninis orkestras per kelis dešimtmečius išaugo tiek profesine branda, tiek repertuaro mastu. Šiandien jis jungia 65 profesionalius muzikantus, kasdien siekiančius aukščiausios meninės kokybės ir sceninės išraiškos. Orkestras aktyviai dalyvauja visose teatro premjerose ir repertuariniuose spektakliuose, o taip pat rengia savarankiškas koncertines programas, pristatomas tiek klaipėdiečiams, tiek tarptautinei publikai. Vis dažniau orkestras imasi ambicingų simfoninių programų, kuriose skamba tiek klasikos šedevrai, tiek ir šiuolaikinių Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai.
Nuo 2017 metų orkestrui vadovauja vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis, bendradarbiaujantis su įvairiais dirigentais ir siekiantis derinti novatorišką kūrybą su pagarba muzikinei tradicijai. Reikšmingą pėdsaką orkestro istorijoje paliko ir ilgametis meno vadovas, šiandieninis teatro garbės dirigentas Stanislavas Domarkas, aktyviai dalyvaujantis spektaklių premjerose ir dalijantis patirtimi jaunajai muzikų kartai.
Išskirtiniai balsai
KVMT choras – vienas profesionaliausių Vakarų Lietuvoje, pasižymintis įspūdingu balsų spektru, scenine patirtimi ir gebėjimu interpretuoti įvairiausią repertuarą – nuo lietuvių klasikos ir šiuolaikinių kūrinių iki didingosios Europos muzikos tradicijos.
Koncerte „Istorijos dvasia“ choras kartu su Klaipėdos koncertų salės choru „Aukuras“ sustiprina orkestro tembrą, perteikia subtilias emocijas ir kuria ypatingą ryšį su publika, padėdamas klausytojams patirti tiek asmeninę, tiek kolektyvinę muzikos kelionę.
Klaipėdos choras „Aukuras“ – vienas ryškiausių Vakarų Lietuvos chorų, išsiskiriantis sodriais balsais, aukšta atlikimo technika ir atvirumu įvairių žanrų – nuo klasikos iki džiazo bei populiariosios muzikos – interpretacijoms. Tarptautinių konkursų laureatas, aktyvus muzikinio gyvenimo dalyvis, choras garsina Klaipėdą Lietuvoje ir pasaulyje, bendradarbiaudamas su žinomais ir jaunais kūrėjais bei įgyvendindamas reikšmingus meninius projektus.
„Koncertas „Istorijos dvasia“ – tai ne tik simfoninės muzikos vakaras, bet ir išskirtinė proga minint svarbias mūsų istorijos datas – Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos 35-metį ir Klaipėdos krašto dieną – pajusti unikaliojo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro, chorų, solistų gyvybingumą, profesionalumą ir kūrybinę dvasią, kuri kiekvieną pasirodymą paverčia prasminga kultūrine patirtimi. Visus klaipėdiečius ir miesto svečius kviečiame ateiti ir tai patirti“, – sakė KVMT vadovė Goda Giedraitytė.
Naujausi komentarai