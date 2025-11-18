Teismas atsisakė sušvelninti bausmę iki gyvos galvos kalinamam Beleckui

Jis siekė, jog įkalinimas iki gyvos galvos būtų pakeistas terminuota laisvės atėmimo bausme.
„Teisėjų kolegija (...) šioje bausmės vykdymo stadijoje padarė išvadą, kad nėra pagrindo V. Beleckui skirtą laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos pakeisti į terminuotą laisvės atėmimo bausmę“, – paskelbė trijų teisėjų kolegijos pirmininkė Indrė Averkienė.
Todėl teismas atmetė Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo teikimą dėl V. Beleckui skirtos bausmės pakeitimo.
Ši nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.
Teisėjų kolegijos vertinimu, bausmė nešvelnintina, nepaisant teigiamų V. Belecko elgesio pokyčių. Teikimą teismas atmetė, be kita ko, įvertinęs nuteistojo nusikalstamo elgesio riziką, įkalinimo iki gyvos galvos tikslus.
Kalėjimas teikime teismui V. Belecko pakartotinio nusikalstamumo riziką vertino kaip mažą, teigė, kad jis dirba, dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse. Tuo metu prokuroras teikimo prašė netenkinti, nes asmuo vis dar gali būti pavojingas visuomenei.
Pats V. Beleckas nepageidavo dalyvauti antradienį skelbiant sprendimą ir prie posėdžio neprisijungė.
Kaip BNS anksčiau nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė, V. Belecko bausmės sušvelninimas teismui teikiamas nagrinėti šeštą kartą. Už kunigo nužudymą ir jo meno kolekcijos vagystę nuteistas vyras kalinamas jau 26 metus.
BNS skelbė, kad Kauno kunigas, poetas ir kolekcininkas R. Mikutavičius buvo nužudytas 1998-ųjų liepos 1-ąją, nusikaltėliai iš jo buto taip pat pavogė įvairių meno vertybių, įvertintų milijonais litų.
2000-aisiais V. Beleckas buvo nuteistas už kunigo nužudymo ir jo meno kolekcijos vagystės organizavimą.
Už nužudymą terminuotu laisvės atėmimu taip pat buvo nuteisti Ivanas Kvaskovas, Artūras Daškovskis ir Valdas Puodžiūnas. I. Kvaskovas atėmė sau gyvybę pataisos namuose.
