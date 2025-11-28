Neteisėtai dyzeliniu kuru, stipriu naminiu alkoholiu prekiavusiam vyrui – finansinis nukraujavimas

1969 metais gimęs ir bedarbis G. K. pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, laikymo ir realizavimo.
Tuo pačiu teismo nuosprendžiu G. K. tėvas S. K., gimęs 1939-aisiais, nuteistas dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis, jam skirta 5250 eurų bauda.
Bylos duomenimis, G. K. nuo 2020-ųjų rugsėjo iki 2022 metų sausio mėnesio įgijo, laikė ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes: dyzelinį kurą, stiprų naminį alkoholį bei cigaretes, nepaženklintas Lietuvos banderolėmis.
Šiuo laikotarpiu nuteistasis patalpose, kuriose buvo įrengta kuro pylimo sistema, neteisėtai realizavo 117 tūkst. 994 litrus dyzelinio kuro, įvertinto daugiau kaip 108 tūkst. eurų.
Tyrimo metu nustatyta, kad G. K. disponuojamas dyzelinis kuras buvo įgyjamas iš vilkikų vairuotojų, kurie į Lietuvą atvykdavo iš trečiųjų šalių.
Vyras taip pat neteisėtai pagamino ir laikė nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio bei jų skiedinių, 59 pakelius cigarečių, nepaženklintų banderolėmis, kurių bendra vertė viršijo 3 tūkst. eurų.
Atliekant kratą G. K. gyvenamojoje vietoje buvo surasta 90 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, supilstyto į 90 vieno litro talpos butelių su užsuktais raudonais kamščiais ir suklijuotomis etiketėmis „Megkaja kremliovskaja vodka“, taip pat papildomai pagaminti ir supilstyti į skirtingas talpas 66 litrai įvairios koncentracijos skiedinių.
Pareigūnai aptiko ir alkoholio gamybos priemones, kurios buvo naudojamos alkoholio gamybai, skiedimui, filtravimui, ženklinimui ir pakavimui.
G. K. deklaruotoje gyvenamojoje vietoje kratos metu buvo rastos 38 tūkst. 200 eurų piniginės lėšos, kurioms prokurorės nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Teismas patvirtino, kad piniginės lėšos buvo gautos iš G. K. nusikalstamos veikos ir yra neproporcingos G. K. teisėtoms pajamoms, todėl lėšos gali būti konfiskuotinos valstybės naudai kaip nusikalstamu būdu įgytas turtas.
Atliekant kratą G. K. gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado keturiasdešimt pramoninės gamybos 5,6 mm žiedinio skėlimo šovinių ir dvidešimt penkis pramoninės gamybos 7,62 mm šovinius.
Tyrimo metu nustatyta, kad šie šoviniai priklausė G. K. tėvui S. K. Pastarasis turėjo leidimą ir laikė ilgavamzdžius ir graižtvinius šautuvus, tačiau rasti šoviniai nebuvo pritaikyti šiems šaunamiesiems ginklams.
Teismas konstatavo, kad S. K. padarė nusikalstamą veiką, nes neturėdamas leidimo įgijo ir laikė šaudmenis, kurie savo kalibru ir techninėmis savybėmis neatitiko ginklų, kuriems jis turėjo leidimus, o šių šaudmenų laikymas buvo aiškiai draudžiamas įstatymo.
S. K. veiksmais buvo pažeista ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarka, užtikrinanti visuomenės saugumą.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra, tyrimą atliko Lietuvos kriminalinė policija.
