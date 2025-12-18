E. dienyno ir mokymosi platformų įmonėms – 3,6 mln. eurų baudų

Taryba nustatė, jog grupės „Snowball.xyz“ ir „AL holdingas“, prieš kelerius metus švietimo įstaigoms siūliusios skirtingus e. dienynus ir kelias skaitmenines mokymosi platformas, sudarė kartelį ir pasidalino šias verslo sritis, kad išvengtų konkurencijos.
Grupėms pripažinus pažeidimus solidarios baudos joms buvo sumažintos 15 proc.: „Snowball.xyz“ grupės bendrovėms „Snowball.xyz“, „Šviesa“, „Tavo mokykla“ ir „Ateities pamoka“ skirta 2,7 mln. eurų, „AL holdingo“ grupės bendrovėms „AL holdingas“, „Ugdymo sprendimai“ ir „UNT nuoma“ – 913,3 tūkst. eurų bauda.
„Įmonių grupėms susitarus pasidalinti veiklomis ir nebesiūlyti konkuruojančių produktų, žala buvo padaryta švietimo įstaigoms bei mokiniams ir jų tėvams. Jų pasirinkimo galimybės buvo smarkiai apribotos, nes jiems liko prieinamos iš esmės tik vieno dienyno ir vieno skaitmeninio mokomojo turinio platformų valdytojo paslaugos“, – pranešime sakė tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.
Iki 2020 metų rudens „Snowball.xyz“ grupė valdė „Tamo“ dienyną ir dvi skaitmeninio mokomojo turinio platformas: EMA bei Egzaminatorius.lt, o jos konkurentė „AL holdingo“ grupė – „Eduka“ dienyną ir platformą „Eduka klasė“.
Taryba išsiaiškino, kad 2020 metų rugpjūtį grupės susitarė nebekonkuruoti ir pasidalinti e. dienyno bei mokomojo turinio verslus: „Snowball.xyz“ pasiliko „Tamo“ dienyną, o skaitmeninio mokomojo turinio verslą perleido „AL holdingui“, kuris uždarė „Eduka“ dienyną.
Įgyvendinus sandorį e. dienyno veikla atiteko iki tol didžiausią šios rinkos dalį turėjusiai „Snowball.xyz“ grupei, o skaitmenino mokomojo turinio veikla – iki tol didžiausią šios rinkos dalį užėmusiai „AL holdingo“ grupei.
Konkurencijos taryba taip pat aiškinosi, ar „Snowball.xyz“ ir „AL holdingas“ galėjo sandorį įgyvendinti anksčiau nei 2022 metų kovą, kai pranešė tarybai, tačiau nesurinkus pakankamai įrodymų tyrimas buvo nutrauktas.
Tarybos sprendimas dar gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.
